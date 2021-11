Roma-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ROMA-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Roma-Torino

• Data: domenica 28 novembre 2021

• Orario: 18.00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Dopo l'impegno in Conference League, la Roma torna in campo domenica sera nella gara casalinga contro il Torino valida per la quattordicesima giornata di Serie A.

I giallorossi sono reduci dalla vittoria ottenuta nell'ultimo turno sul campo del Genoa, mentre il Torino ha battuto in casa l'Udinese per 2-1.

Attualmente la Roma occupa il quinto posto in classifica con 22 punti raccolti nelle prime tredici partite, i granata sono invece undicesimi con 17 punti.

Nell'ultimo precedente tra le due squadre all'Olimpico i giallorossi si sono imposti sul Torino per 3-1 con reti di Mkhitaryan, Veretout su rigore e Lorenzo Pellegrini per la Roma e Belotti per i granata.

Tutto su Roma-Torino: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO ROMA-TORINO

Roma-Torino si gioca domenica 28 novembre 2021 allo stadio Olimpico di Roma: il calcio d’inizio è fissato alle ore 18.00. L'arbitro della gara sarà il signor Daniele Chiffi.

DOVE VEDERE ROMA-TORINO IN TV

La partita tra Roma e Torino sarà visibile esclusivamente su DAZN. Per assistere all’incontro occorre scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) o Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure collegarsi al sito di DAZN e cliccare sulla finestra dell'evento. L'alternativa è collegare il TIMVISION Box alla tv.

ROMA-TORINO IN DIRETTA STREAMING

Essendo in diretta su DAZN, la partita tra Roma e Torino sarà visibile anche su smartphone e tablet tramite l’applicazione per iOS e Android e su pc e notebook collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Roma-Torino su DAZN è affidata a Ricky Buscaglia col commento tecnico di Alessandro Budel.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire tutte le fasi di Roma-Torino anche su GOAL tramite la nostra telecronaca testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-TORINO

Mourinho dovrebbe confermare la difesa a tre con Kumbulla, Mancini e Ibanez, sulle fasce Karsdorp ed El Shaarawy. A centrocampo il giovane Darboe sostituirà lo squalificato Veretout accanto a Lorenzo Pellegrini, che dovrebbe stringere i denti nonostante un problema a un ginocchio. Ancora out per Covid Cristante. In attacco Mikhitaryan alle spalle di Shomurodov e Abraham.

Juric ha qualche dubbio soprattutto davanti dove Praet e Belotti sono favoriti rispettivamente su Linetty e Sanabria. Pobega con Lukic in mezzo al campo, Bremer guiderà la difesa.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Darboe, Pellegrini, El Shaarawy; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Pobega, Lukic, Aina; Brekalo, Praet; Belotti.