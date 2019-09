Roma, sospiro di sollievo per Spinazzola: infortunio non grave

Leonardo Spinazzola si è fermato nell'ultima giornata di Serie A ed oggi si è sottoposto agli esami: nessun grave danno, salterà però il Lecce.

Nell'ultima giornata di campionato, la si è preoccupata per le condizioni di Leonardo Spinazzola, uscito al 56' nella sfida contro l' . Il giocatore in passato ha avuto problemi seri e per questo, quando si ferma, c'è sempre la paura della ricaduta.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo 'Sky Sport', oggi però il calciatore si è sottoposto agli esami strumentali del caso: sono stati esclusi danni gravi. Il laterale della Roma ha avvertito dolore per una vecchia cicatrice e per questo non ha voluto forzare il suo fisico, uscendo dal prato dell'Olimpico.

Salterà comunque la partita del , poi verrà valutato giorno dopo giorno per capire i reali tempi di recupero di Leonardo Spinazzola.

Nella Roma che affronterà il Lecce, sulle fasce difensive ci saranno quindi ancora Kolarov a sinistra e Florenzi a destra.