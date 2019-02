Roma, Schick ko: problema al flessore, salta il Porto

Niente andata di Champions League per Patrick Schick, uscito dopo un'ora di gioco durante Chievo-Roma a causa di un problema muscolare.

Continua il momento nero della Roma dal punto di vista degli infortuni: questa volta è Patrick Schick a fermarsi proprio sul più bello. L'attaccante ceco è uscito dopo un'ora di gioco sul prato del Bentegodi e non sarà presente nell'andata di Champions League contro il Porto.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', Schick non sembra in grado di recuperare per l'andata degli ottavi di finale di Champions in programma martedì sera all'Olimpico alle 21 contro la formazione portoghese guidata da Conceicao.

Lo stop dell'attaccante ceco va a sommarsi agli infortuni di Perotti e Under: Di Francesco avrà gli uomini contati in un reparto offensivo che ha però ritrovato un grande Dzeko, il bosniaco sarà con ogni probabilità affiancato da El Shaarawy e Zaniolo.

Recupero importante invece in difesa: ci sarà Manolas, che ieri non è sceso in campo nella vittoria sul campo del Chievo. Ancora out Olsen: toccherà dunque a Mirante proteggere la porta della Lupa contro i portoghesi.