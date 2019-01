Roma, Schick allontana le voci: "Voglio restare in giallorosso"

Schick non ha dubbi: "Voglio restare alla Roma, mi sta piacendo la squadra che sta nascendo. Mi sto allenando bene e sono in fiducia".

Nella Roma che è alla rincorsa della quarta posizione in classifica che vale la qualificazione alla prossima Champions League anche Patrick Schick vuole dare il proprio contributo.

L'attaccante classe 1996 è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare dei primi periodi in giallorosso, tutt'altro che facili per diverse motivazioni. Per lui al momento, nella stagione 2018-2019, 20 presenze e 4 goal.

"Quando sono arrivato a Roma non ero in condizione. Successivamente mi sono pure infortunato. Chiaramente so che posso fare di meglio e farò tutto il possibile per aiutare la squadra. Nelle ultime settimane mi sono allenato bene, ho maggiore fiducia e gioco meglio. Se tutta la squadra migliorerà anche gli attaccanti segneranno di più".

Il suo obiettivo è quello di restare ancora a lungo in giallorosso. Attualmente il suo contratto ha scadenza nel giugno del 2022.