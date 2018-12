Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Perotti e Schick dal 1'

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Roma-Sassuolo. Di Francesco punta ancora su Schick in attacco, De Zerbi lancia Brignola.

Le formazioni ufficiali di Roma-Sassuolo:

Con DAZN vedi oltre 100 match di Serie A in esclusiva: attiva qui il tuo mese gratuito

Una sfida fondamentale per entrambe quella che va in scena alla Sardegna Arena. Punti salvezza essenziali in palio a Cagliari, dove la formazione sarda reduce da un brutto periodo ospita il Genoa del capocannoniere Piatek, che ha trascinato i rossoblù liguri nell'ultimo match di Serie A.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Perotti; Schick.

L'articolo prosegue qui sotto

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Marlon, Lemos, G. Ferrari, Dell’Orco; Bourabia, Magnanelli, Djuricic; Berardi, Babacar, Brignola.

Ancora niente Dzeko per la Roma, che ha in Schick la prima punta davanti a Zaniolo, Under e il rientrante Perotti. Nzonzi e Cristante ancora una volta in mediana, mentre Kolarov e Florenzi sono gli esterni. Olsen in porta, con Manolas e Fazio centrali di difesa.

Nel Sassuolo c'è Consigli tra i pali, difeso da Marlon, Lemos, Ferrari e Dell'Orco. Magnanelli si sistema in cabina di regia, ai suoi fianchi ci sono Bourabia e Djuricic. In attacco, Babacar è il vertice di un tridente completato da Berardi e Brignola.