Roma, si studia il nuovo corso: spunta Rangnick per il ruolo di direttore sportivo

Il manager tedesco dopo il passaggio sfumato al Milan è entrato nel mirino della Roma, che cerca il successore di Petrachi.

Per mesi il suo nome è stato accostato a quello del . Ralf Rangnick, però potrebbe comunque avere un futuro in . Non come allenatore, bensì con un ruolo dirigenziale alla . È quanto riporta la 'Gazzetta dello Sport'.

Il manager tedesco, promesso ai rossoneri prima che la dirigenza optasse per la riconferma di Stefano Pioli, è al momento senza lavoro dopo aver lasciato la Red Bull al termine di un ciclo di otto anni.

L'articolo prosegue qui sotto

La Roma sta cercando di ridisegnarsi e l'arrivo della nuova proprietà può portare una ventata di cambiamento. L'arrivo di Rangnick porterebbe una nuova mentalità ai giallorossi, che potrebbero far partire un progetto giovane e destinato a durare negli anni.

Altre squadre

Al 'Corriere della Sera' l'ex tecnico di e ha parlato proprio della situazione giallorossa, senza però sbilanciarsi sul proprio futuro.