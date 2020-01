Roma, Petrachi esclude la recompra su Carles Perez: "Non siamo la succursale di nessuno"

Carles Perez sempre più vicino alla Roma, il ds Petrachi conferma: "Trattativa ben avviata, stiamo cercando di convincere il giocatore".

Un mercato molto caldo e sempre attento alla linea verde: Gianluca Petrachi fa il punto sui nomi in entrata in casa giallorossa e spiega i dettagli della trattativa con il per Carles Perez, talento spagnolo che prenderà il posto dell'infortunato Zaniolo.

Ai microfoni di 'Sky Sport', il dirigente della Lupa ha escluso l'inserimento di una recompra in favore del club blaugrana:

"La trattativa è avviata, ci sono degli ottimi rapporti. Con il giocatore stiamo parlando, bisogna convincerlo anche del progetto tecnico. Personalmente sono ottimista, non amo parlare finché non ci sono le firme. Sono cauto. Tutta la sta cercando di dimostrare la propria forza, non è la succursale di nessuno. Non ci sarà nessuna clausola".

Nell'elenco della Roma c'è anche Villar, centrocampista classe '98 dell'Elche:

"È un ragazzo che abbiamo seguito, ha grande qualità e ha dei margini di miglioramento. Si sposa con la visione tecnica del mister, con il ci abbiamo parlato e anche con l'Elche. Si lavora, mi auguro di portare un nuovo giocatore".

Già preso invece Roger Ibanez, 21enne brasiliano prelevato in prestito gratuito con riscatto obbligatorio: