La Roma pensa ad Allegri: sondaggio di Pallotta

Ieri la conferenza, oggi la festa Scudetto e il saluto all'Allianz Stadium dopo cinque anni: poi l'avventura di Massimiliano Allegri alla potrà davvero considerarsi conclusa. E il tecnico, magari, inizierà anche a guardarsi intorno.

Secondo 'Il Corriere dello Sport' venerdì scorso, subito dopo l'ufficialità della rottura con la Juventus, James Pallotta avrebbe chiesto informazioni sulla situazione di Allegri.

Il tecnico livornese d'altronde sarebbe una soluzione di assoluto prestigio per la , che qualche settimana fa ha incassato il secco 'no, grazie' di Antonio Conte.

Al momento però Allegri ha fatto capire di non voler pensare troppo al futuro e non ha escluso di restare fermo qualche mese o addirittura un anno.

"Magari una pausa farà anche bene, poi è normale che dopo il 15 luglio comincia magari a venirmi voglia di tornare a lavorare, ma questo non dipende da me ma da quello che succederà in giro. Valuterò le proposte, altrimenti farò un anno lungo dove avrò la possibilità di dedicarmi un po' di più a me stesso e a quelli che mi sono vicino".