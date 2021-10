Roma-Milan, Pioli entusiasta: "Giusto giocare con le nostre idee"

Il tecnico del Milan non ha commentato le parole di Mourinho, furioso per la direzione arbitrale: "Penso solo alla mia squadra".

Il Napoli chiama, il Milan risponde. Ennesima vittoria per i rossoneri di Pioli, che espugnano l'Olimpico battendo la Roma 2-1 grazie alle reti di Ibrahimovic e Kessiè. Inter nuovamente a -7, mentre Atalanta e giallorossi già a dodici lunghezze dalla vetta dopo undici turni.

In vista del Derby contro l'Inter, missione compiuta per il Milan, ancora in vetta insieme al Napoli. A proposito di stracittadina, nel match contro i cugini nerazzurri non sarà a disposizione Theo Hernandez, espulso a Roma e dunque out per la dodicesima giornata.

Al termine della gara, Pioli ha parlato così:

"E' giusto aver giocato con le nostre idee, ottima partita. La squadra deve giocare con personalità queste partite importanti. Viviamo un momento importante e nel calcio non si sa quanto possa durare"

Mourinho furioso dall'altra parte per le decisioni di Maresca:

"E' giusto che valutate voi e commentate voi le decisioni arbitrali, io penso alla mia squadra e alla Champions. Ci piacerebbe essere propositivi in Europa".

Il tecnico del Milan applaude i suoi ragazzi per il successo di Roma:

"C'è un momento dove sei padrone e dove devi soffire, la vittoria diventa più importante dopo il rosso di Theo. Tanti meriti ai miei giocatori".

Trascinatore del Milan, ovviamente Ibrahimovic: