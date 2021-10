Theo Hernandez espulso in Roma-Milan: salterà il derby con l'Inter

Il terzino del Milan è stato espulso a mezz'ora dalla fine contro la Roma e non ci sarà nel derby della prossima settimana.

Pessima notizia per Stefano Pioli che nel derby contro l'Inter di domenica prossima dovrà fare a meno di Theo Hernandez, peraltro appena recuperato dopo lo stop causa Covid.

Il terzino francese, uno dei giocatori più decisivi per il Milan, è stato espulso a circa mezz'ora dalla fine durante la partita contro la Roma.

Ammonito per la prima volta dal signor Maresca al minuto 41' del primo tempo, il secondo giallo è arrivato invece al 66' tra le proteste per rossonere per un presunto fallo precedentemente commesso dal giovane Felix su Krunic. Fallo non sanzionato dall'arbitro.

Pioli quindi come detto domenica prossima contro l'Inter non avrà Theo Hernandez, che verrà sostituito probabilmente da uno tra Ballo-Toure e Kalulu.