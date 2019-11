Roma, la mamma di Zaniolo: "Spero vinca il Pallone d'Oro"

Ieri sera contro l'Armenia Nicolò Zaniolo ha scritto la sua prima pagina importante con la maglia azzurra: primo goal e prima doppietta con l' per il talento della , la mamma ha raccontato qualche aneddoto sulla vita privata di suo figlio.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ai microfoni di 'Rete Sport', Francesca Costa guarda al futuro tra sogni e speranze:

"Io per lui spero che un giorno vinca il Pallone d’Oro, ma per il momento vive alla giornata. Nicolò non ha mai avuto problemi con la Roma, e il baciare la maglia è stato un modo per ringraziare i tifosi. E' maturato molto, a volte forse prende troppi gialli. Non esce mai, fa una vita tranquilla e a volte non sembra nemmeno un ventenne".

Un talento infinito in campo, ma poca voglia di mettersi sopra i libri. La mamma di Zaniolo svela l'aneddoto sulla patente non ancora presa:

Infine un commento sui cori ricevuti dagli spalti, specialmente in occasione del derby:

"Io a parte il derby contro la , non li ho visti personalmente ma me li mandano su Instagram. L’ultima volta è stato il caso del e me l’hanno fatto notare. Non è una questione di sfottò, a quel punto vuoi offendermi perché me li mandi personalmente, non è una cosa legata al calcio. A me dà fastidio quando mi dicono che voglio mettermi in mostra grazie a mio figlio: prima cosa quei cori non sono un motivo di vanto. Mi dà fastidio che dicono sia una cosa sempre successa, ma altre mamme stavano zitte, non è giusto che tutto sia giustificato".