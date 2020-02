Roma-Lecce dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Roma sfida il Lecce nella 25ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Paulo Fonseca sfida in casa il di Fabio Liverani nella 25ª giornata di . I capitolini si trovano al 5° posto con 39 punti, frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, e sono a -6 dal 4° posto attualmente occupato dall' , i salentini sono sedicesimi a quota 25 con un cammino di 6 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte.

Nei 15 precedenti in Serie A fra le due formazioni disputati in casa della Lupa, il bilancio è nettamente favorevole alla Roma, con 12 vittorie, 2 pareggi e un unico, ma pesantissimo successo pugliese.

Quest'ultimo risale infatti al primo confronto fra le due squadre nel massimo campionato, il 20 aprile 1986: con una vittoria per 3-2 decisa da un goal di Alberto Di Chiara e da una doppietta dell'argentino Barbas, la squadra di Fascetti, già retrocessa in Serie B, tolse di fatto lo Scudetto alla squadra di Eriksson, consegnandolo alla di Trapattoni.

Nelle ultime 4 partite con il Lecce la Roma ha ottenuto 4 successi, incluso quello per 1-0 nella partita di andata. Le due squadre attraversano un momento opposto: negativo la Roma, reduce da 3 sconfitte di fila dopo il pareggio nel derby con la , positivo i salentini, che hanno ottenuto 3 vittorie consecutive dopo la sconfitta con il .

Edin Dzeko è il miglior marcatore dei capitolini con 11 reti e ha deciso con un suo goal la sfida di andata, Marco Mancosu è invece il giocatore più prolifico dei salentini con 8 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Roma-Lecce si disputerà il pomeriggio di domenica 23 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Piero Giacomelli della sezione di Trieste, è in programma alle ore 18.00. Sarà il 32° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

La sfida Roma-Lecce sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251). La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Daniele Adani.

Al termine della gara sarà possibile seguire gli highlights e le interviste ai protagonisti in campo e ai due allenatori nel corso del programma 'Sky Calcio Show', condotto in studio da Alessandro Bonan.

Gli abbonati Sky potranno seguire Roma-Lecce anche in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi Android e iOS.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui la Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Fonseca si affiderà ancora a Dzeko come centravanti. Alle spalle del bosniaco, sulla trequarti, Carles Pérez e Mkhitaryan sono in vantaggio su Under e Perotti per affiancare Lorenzo Pellegrini. In mediana rientrerà dopo il turno di stop Cristante, e affiancherà Veretout. Fra i pali ci sarà Pau López, davanti a lui la sorpresa potrebbe essere rappresentata dall'inserimento di Fazio al posto di Mancini in coppia con Smalling. A destra Bruno Peres è favorito su Santon, a sinistra Kolarov su Spinazzola.

Liverani dovrebbe optare per un 4-3-2-1. In porta conferma per Vigorito nonostante sia disponibile anche Gabriel. In difesa Donati e Calderoni agiranno da esterni bassi, con Lucioni e Rossettini a comporre la coppia centrale. A centrocampo il playmaker sarà Deiola, con Petriccione e Majer al suoi lati come mezzali. Sulla trequarti Barak potrebbe affiancare Mancosu alle spalle del centravanti Lapadula. Il giocatore ceco in alternativa potrebbe essere utilizzato da mezzala al posto di Petriccione: in questo caso spazio a Shakhov sulla trequarti. Indisponibili davanti Farias, Babacar e Falco e Saponara sulla trequarti, tutti infortunati.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; C. Pérez, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

LECCE (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Deiola, Majer; Mancosu, Barak; Lapadula.