Roma-Lazio 1-1: Acerbi risponde a Dzeko, il derby si chiude senza vincitori

Si è chiusa in parità il derby che ha visto protagoniste Roma e Lazio. All’Olimpico sono Dzeko ed Acerbi a fissare il risultato sull’1-1.

Nessun vincitore, nessun vinto. Si chiude in perfetta parità il Derby della Capitale numero 174. e non sono andate oltre ad un 1-1 che non consente ai giallorossi di mantenere intatto il vantaggio sulle altre pretendenti per il quarto posto e non consente ai biancocelesti, che interrompono la loro straordinaria striscia di undici vittorie consecutive, di agguantare l’ in seconda posizione.

Una sfida, quella dell’Olimpico, che ha riservato un buon numero di emozioni e che ha visto i giallorossi di Fonseca farsi preferire in maniera abbastanza netta. La Roma ha infatti fin da subito dato l’impressione di avere la forza di poter controllare ed imporre i tiri di gioco e al 13’ si è anche creata la prima vera azione della partita con una conclusione di Cristante deviata da Luiz Felipe.

Al 26’ il vantaggio dei giallorossi: lungo cross proprio di Cristante verso l’area della Lazio, Strakosha sbaglia completamente i tempi dell’uscita e Dzeko ne approfitta da grande bomber insaccando di testa. Galvanizzata dal vantaggio, la Roma al 28’, nel giro di una manciata di secondi, ci prova prima con Under e poi due volte con Dzeko, ma senza riuscire a trovare il raddoppio.

Al 34’, nel suo momento più complicato, la Lazio, alla prima vera incursione in area, pareggia: corner battuto dalla sinistra da Luis Alberto, Santon alza di testa un insidioso campanile che Pau Lopez smanaccia malamente verso la propria porta, Smalling respinge sulla linea ma in direzione di Acerbi che, dalla cortissima distanza, non ha problemi nel realizzare l’1-1.

La frazione si chiude con una grande conclusione da fuori area di Pellegrini che va ad infrangersi contro il palo.

Nella ripresa il canovaccio tattico non cambia, è la Roma a comandare il gioco. Il secondo tempo si apre con un calcio di rigore reclamato da Kluivert a seguito di un contatto in area con Patric me Calvarese, dopo essersi consultato con il VAR, decide che è l’olandese a commettere fallo.

Per i primi accenni di vera Lazio bisogna attendere l’ora di gioco, ma quelle dei biancocelesti sono un paio di folate estemporanee che non cambiano il corso delle cose. Al 69’ è anzi la Roma ad avere un’altra palla per il raddoppio, ma Strakosha è bravo questa volta a murare Dzeko.

A 10’ dal termine è Under a scatenarsi e a dare il via ad un’azione che si chiude con un tiro di Dzeko, ma la Lazio si salva ancora. A riservarsi l'ultima occasione sono gli uomini di Inzaghi con un gran tiro di Milinkovic-Savic che mette i brivid a Pau Lopez. E’ l’ultima vera emozione di un derby che non tingerà Roma né di giallorosso né di biancoceleste.

9 - Edin Dzeko ha segnato nove gol in questo campionato, già eguagliato il suo score della scorsa . Rinato. #RomaLazio — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 26, 2020

IL TABELLINO

ROMA-LAZIO 1-1

MARCATORI: 26’ Dzeko (R), 34’ Acerbi

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 4,5; Santon 6,5 (83’ Kolarov s.v.), Mancini 6, Smalling 6,5, Spinazzola 6,5; Veretout (90’ Pastore s.v.), Cristante 6,5; Under 7 (81’ Perotti s.v.), Pellegrini 6,5, Kluivert 5; Dzeko 7. All.: Fonseca

LAZIO (3-5-2): Strakosha 5; Luiz Felipe 6 (46’ Patric 6), Acerbi 7, Radu 6; Lazzari 5, Milinkovic-Savic 5,5, Leiva 5,5, Luis Alberto 5 (71’ Parolo 6), Lulic 5; Immobile 5, Correa 5 (76’ Caicedo 6). All.: Inzaghi

ARBITRO: Calvarese

AMMONITI: Luiz Felipe (L), Dzeko (R), Milinkovic-Savic (L), Lulic (L), Kolarov (R), Immobile (L)

ESPULSI: -