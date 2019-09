Roma-Istanbul Basaksehir, le formazioni ufficiali: Pastore e Diawara titolari

Le formazioni ufficiali di Roma-Istanbul Basaksehir: Spinazzola terzino destro, Diawara in mediana, Pastore trequartista dietro Dzeko.

Le formazioni ufficiali:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca.

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-3-3): Gunok; Caiçara, Ponck, Tekdemir, Clichy; Aleksic, Topal, Kahveci; Visca, Gulbrandsen, Arda Turan. All. Okan Buruk.

La di Fonseca debutta in . Per la prima giornata della fase a gironi, i giallorossi ospitano i turchi dell' pieno zeppo di nomi altisonanti e guidato in panchina dall'ex Okan Buruk.

L'allenatore portoghese lascia fuori Florenzi, Pellegrini, Veretout e Mkhitaryan, lanciando dal 1' Spinazzola terzino destro e Diawara a centrocampo con Cristante. Fazio-Juan Jesus coppia centrale di difesa, chance per Pastore tra le linee a sostegno di Dzeko con Zaniolo e Kluivert.

Istanbul con l'ex Clichy terzino sinistro, Gulbrandsen centravanti e Arda Turan nel tridente avanzato. Assenti Robinho, Skrtel ed Inler, profili transitati nel campionato italiano.