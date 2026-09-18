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Serie A
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Stadio Olimpico, Roma
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Roma-Inter: tutto quello che c'è da sapere sulla sfida di Serie A

Roma vs Inter
Serie A
Roma
Inter

Anteprima completa della sfida di Serie A tra Roma e Inter. Analizziamo forma recente, risultati e temi chiave in vista di questo scontro di sabato sera allo Stadio Olimpico.

Roma-Inter: dettagli della partita

crest
Serie A - Game Week 5
Stadio Olimpico, Roma

Roma e Inter scenderanno in campo il 19 settembre 2026 alle 16:00 GMT (12:00 EST / 17:00 BST / 18:00 SAST).

Grande sfida nella capitale italiana

La Roma torna in casa per ospitare l'Inter allo Stadio Olimpico nella quinta giornata della Serie A 2026/27. Dopo prestazioni positive in patria e in Europa, i giallorossi puntano a sfruttare il sostegno del pubblico per lanciare un segnale importante nella corsa alle prime quattro posizioni. Per l'Inter, la trasferta di Roma rappresenta un duro banco di prova mentre cerca di mantenere lo slancio di inizio stagione nelle zone alte della classifica.

FBL-ITA-SERIE A-ROMA-ATALANTAGetty Images

Il finale al cardiopalma dei giallorossi in casa

La Roma arriva al big match di sabato dopo aver conquistato una sofferta vittoria per 2-1 contro l'Atalanta BC allo Stadio Olimpico nella terza giornata. Dopo quel successo in campionato, la Roma ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Fenerbahçe SK in Champions League il 10 settembre, con Bryan Cristante a sbloccare il risultato al 39'. Gianluca Mancini, Paulo Dybala e Matías Soulé continuano a garantire leadership e pericolosità creativa al club della capitale.

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images

La rimonta entusiasmante dei nerazzurri contro il Napoli

L'Inter arriva nella capitale dopo un vibrante 3-2 contro l'SSC Napoli a San Siro nella terza giornata. Sotto 2-0 a inizio secondo tempo, Lautaro Martínez ha avviato la rimonta prima del pareggio di Marcus Thuram, permettendo poi a Martínez di firmare il gol vittoria al 90'. Anche se l'Inter ha subito una stretta sconfitta per 2-1 in trasferta contro il Real Madrid all'esordio in Champions League, il suo attacco in campionato resta uno dei più prolifici della Serie A.

La difesa della Roma riuscirà a frenare l'attacco dell'Inter?

Le sfide storiche tra queste due grandi del calcio italiano producono spesso transizioni rapide e grande intensità fisica. La difesa a tre della Roma, guidata da Gianluca Mancini ed Evan Ndicka, avrà un compito difficile nel contenere la coppia formata da Lautaro Martínez e Marcus Thuram. A centrocampo, Hakan Çalhanoğlu e Nicolò Barella cercheranno di dettare il gioco contro Bryan Cristante. Con i piazzamenti tra le prime quattro in palio, la sfida di sabato promette grande intensità fin dal fischio d'inizio.

Probabili formazioni

Roma: Svilar; Mancini, Balerdi, Ndicka; Molina, Kone, Cristante, Wesley; Soule, Dybala; Malen

Inter: J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Thuram, L. Martinez

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Roma - Inter

3-4-1-2
Roma crest
Roma
ROM
Formazione
Inter crest
Inter
INT
3-5-2
M. SvilarM. SvilarG. ManciniG. ManciniL. BalerdiL. BalerdiM. HermosoM. HermosoM. SouleM. SouleB. CristanteB. Cristanteteam-logoE. LulliN. PisilliN. PisilliN. MolinaN. MolinaD. MalenD. MalenP. DybalaP. DybalaJ. MartinezJ. MartinezM. AkanjiM. AkanjiB. PavardB. PavardA. BastoniA. BastoniA. DioufA. DioufH. MkhitaryanH. MkhitaryanC. AugustoC. AugustoN. BarellaN. BarellaP. ZielinskiP. ZielinskiF. EspositoF. EspositoM. ThuramM. Thuram
Inter crest
Inter
INT
3-4-1-2
Roma

Formazione titolare

Inter

Allenatore

  • G. Gasperini
  • C. Chivu

L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini affronta qualche incertezza in vista della partita, con Wesley che ha subito un colpo durante la trasferta di Champions League a Istanbul, anche se viene dato a disposizione. Koné resta in dubbio a centrocampo, con Pisilli pronto a subentrare accanto a Cristante. Lulli si sta riprendendo da una malattia ma dovrebbe partire titolare davanti a Molina come esterno destro a tutta fascia, mentre Balerdi è destinato a partire dal primo minuto in difesa.

L'Inter sarà ancora priva di Nicolo Zaniolo, che ha saltato le prime settimane della stagione per infortunio. Anche Oumar Solet non è disponibile dopo aver accusato un problema durante la sconfitta contro la Lazio, e Piotrowski si aggiunge a McTominay tra gli indisponibili dopo che a entrambi è stata diagnosticata una lieve aritmia benigna. Sono attesi ulteriori aggiornamenti sulla rosa più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

ROM

ROM - Forma

FIO
V4-0
LEC
V0-4
ATA
V2-1
FB
D1-1
TOR
V0-2
Gol segnato (subito)
13/2
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
INT

INT - Forma

MON
V4-1
CGL
V0-1
NAP
V3-2
RMA
S2-1
UDI
V5-3
Gol segnato (subito)
14/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

La Roma ha raccolto tre vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con gli unici punti persi arrivati nell'1-1 sul campo del Fenerbahçe in Champions League il 10 settembre. Le sue tre vittorie in Serie A includono un 4-0 contro la Fiorentina, un 4-0 in trasferta a Lecce e un 2-1 contro l'Atalanta. La Roma ha segnato 11 gol e ne ha subiti soltanto due in queste cinque partite.

Nelle ultime cinque partite l'Inter ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta. Il risultato più recente è stato il 3-2 sul Napoli in Serie A del 5 settembre, in cui ha rimontato da 2-0 a 2-3. L'unica sconfitta in questa serie è stata il 2-1 contro il Real Madrid in Champions League l'8 settembre. In queste cinque gare, l'Inter ha segnato 11 gol e ne ha subiti sei.

Precedenti

Testa a testa

RomaPareggioInter
1
0
4
Serie A
Inter badge
Inter
INT
5
Roma badge
Roma
ROM
2
FIN
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
0
Inter badge
Inter
INT
1
FIN
Serie A
Inter badge
Inter
INT
0
Roma badge
Roma
ROM
1
FIN
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
0
Inter badge
Inter
INT
1
FIN
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
2
Inter badge
Inter
INT
4
FIN
5Gol segnati11
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo confronto tra queste squadre è stato una partita di Serie A il 5 aprile 2026, quando l'Inter ha battuto la Roma 5-2 in casa. Prima di allora, la Roma aveva vinto 1-0 all'Olimpico nell'ottobre 2025, e l'Inter aveva vinto 1-0 in casa nell'aprile 2025. Negli ultimi cinque precedenti, l'Inter ne ha vinti tre e la Roma due, con 11 gol segnati dall'Inter contro i cinque della Roma.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
RomaRomaROM
4400121+1112
V
V
V
V
2
InterInterINT
4400136+712
V
V
V
V
3
ComoComoCOM
431094+510
V
V
V
D
4
LazioLazioLAZ
431063+310
D
V
V
V
5
CagliariCagliariCGL
430142+29
V
V
S
V
6
MilanMilanMIL
422074+38
D
D
V
V
7
FrosinoneFrosinoneFRC
421174+37
D
V
V
S
8
JuventusJuventusJUV
421164+27
S
D
V
V
9
SassuoloSassuoloSAS
421187+17
V
D
V
S
10
NapoliNapoliNAP
420265+16
V
S
S
V
11
AtalantaAtalantaATA
42025506
S
S
V
V
12
LecceLecceLEC
420257-26
V
S
S
V
13
UdineseUdineseUDI
4112810-24
S
S
V
D
14
TorinoTorinoTOR
410347-33
S
V
S
S
15
FiorentinaFiorentinaFIO
4103511-63
V
S
S
S
16
BolognaBolognaBOL
401325-31
S
D
S
S
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
401326-41
S
D
S
S
18
MonzaMonzaMON
4013611-51
S
D
S
S
19
GenoaGenoaGEN
401328-61
D
S
S
S
20
VeneziaVeneziaVEN
4004411-70
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
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