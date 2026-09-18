Roma-Inter: dettagli della partita

Serie A - Game Week 5 19 set 2026 - 12:00 Stadio Olimpico, Roma

Roma e Inter scenderanno in campo il 19 settembre 2026 alle 16:00 GMT (12:00 EST / 17:00 BST / 18:00 SAST).

Grande sfida nella capitale italiana

La Roma torna in casa per ospitare l'Inter allo Stadio Olimpico nella quinta giornata della Serie A 2026/27. Dopo prestazioni positive in patria e in Europa, i giallorossi puntano a sfruttare il sostegno del pubblico per lanciare un segnale importante nella corsa alle prime quattro posizioni. Per l'Inter, la trasferta di Roma rappresenta un duro banco di prova mentre cerca di mantenere lo slancio di inizio stagione nelle zone alte della classifica.

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Il finale al cardiopalma dei giallorossi in casa

La Roma arriva al big match di sabato dopo aver conquistato una sofferta vittoria per 2-1 contro l'Atalanta BC allo Stadio Olimpico nella terza giornata. Dopo quel successo in campionato, la Roma ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Fenerbahçe SK in Champions League il 10 settembre, con Bryan Cristante a sbloccare il risultato al 39'. Gianluca Mancini, Paulo Dybala e Matías Soulé continuano a garantire leadership e pericolosità creativa al club della capitale.

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La rimonta entusiasmante dei nerazzurri contro il Napoli

L'Inter arriva nella capitale dopo un vibrante 3-2 contro l'SSC Napoli a San Siro nella terza giornata. Sotto 2-0 a inizio secondo tempo, Lautaro Martínez ha avviato la rimonta prima del pareggio di Marcus Thuram, permettendo poi a Martínez di firmare il gol vittoria al 90'. Anche se l'Inter ha subito una stretta sconfitta per 2-1 in trasferta contro il Real Madrid all'esordio in Champions League, il suo attacco in campionato resta uno dei più prolifici della Serie A.

La difesa della Roma riuscirà a frenare l'attacco dell'Inter?

Le sfide storiche tra queste due grandi del calcio italiano producono spesso transizioni rapide e grande intensità fisica. La difesa a tre della Roma, guidata da Gianluca Mancini ed Evan Ndicka, avrà un compito difficile nel contenere la coppia formata da Lautaro Martínez e Marcus Thuram. A centrocampo, Hakan Çalhanoğlu e Nicolò Barella cercheranno di dettare il gioco contro Bryan Cristante. Con i piazzamenti tra le prime quattro in palio, la sfida di sabato promette grande intensità fin dal fischio d'inizio.

Probabili formazioni

Roma: Svilar; Mancini, Balerdi, Ndicka; Molina, Kone, Cristante, Wesley; Soule, Dybala; Malen

Inter: J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Thuram, L. Martinez

Notizie sulle squadre e rose

L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini affronta qualche incertezza in vista della partita, con Wesley che ha subito un colpo durante la trasferta di Champions League a Istanbul, anche se viene dato a disposizione. Koné resta in dubbio a centrocampo, con Pisilli pronto a subentrare accanto a Cristante. Lulli si sta riprendendo da una malattia ma dovrebbe partire titolare davanti a Molina come esterno destro a tutta fascia, mentre Balerdi è destinato a partire dal primo minuto in difesa.

L'Inter sarà ancora priva di Nicolo Zaniolo, che ha saltato le prime settimane della stagione per infortunio. Anche Oumar Solet non è disponibile dopo aver accusato un problema durante la sconfitta contro la Lazio, e Piotrowski si aggiunge a McTominay tra gli indisponibili dopo che a entrambi è stata diagnosticata una lieve aritmia benigna. Sono attesi ulteriori aggiornamenti sulla rosa più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

La Roma ha raccolto tre vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con gli unici punti persi arrivati nell'1-1 sul campo del Fenerbahçe in Champions League il 10 settembre. Le sue tre vittorie in Serie A includono un 4-0 contro la Fiorentina, un 4-0 in trasferta a Lecce e un 2-1 contro l'Atalanta. La Roma ha segnato 11 gol e ne ha subiti soltanto due in queste cinque partite.

Nelle ultime cinque partite l'Inter ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta. Il risultato più recente è stato il 3-2 sul Napoli in Serie A del 5 settembre, in cui ha rimontato da 2-0 a 2-3. L'unica sconfitta in questa serie è stata il 2-1 contro il Real Madrid in Champions League l'8 settembre. In queste cinque gare, l'Inter ha segnato 11 gol e ne ha subiti sei.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste squadre è stato una partita di Serie A il 5 aprile 2026, quando l'Inter ha battuto la Roma 5-2 in casa. Prima di allora, la Roma aveva vinto 1-0 all'Olimpico nell'ottobre 2025, e l'Inter aveva vinto 1-0 in casa nell'aprile 2025. Negli ultimi cinque precedenti, l'Inter ne ha vinti tre e la Roma due, con 11 gol segnati dall'Inter contro i cinque della Roma.