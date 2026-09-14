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Serie A
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Roma-Inter, anteprima di Serie A: tutto quello che c’è da sapere

Roma vs Inter
Serie A
Roma
Inter

Anteprima completa della partita tra Roma e Inter in Serie A. Analizziamo forma recente, risultati e temi chiave in vista della sfida di questo sabato sera allo Stadio Olimpico.

Roma-Inter: dettagli della partita

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Serie A - Game Week 5
Stadio Olimpico, Roma

Roma e Inter scenderanno in campo il 19 settembre 2026 alle 16:00 GMT (12:00 EST / 17:00 BST / 18:00 SAST).

Sfida di cartello nella capitale italiana

La Roma torna in casa per ospitare l'Inter allo Stadio Olimpico nella 5ª giornata della Serie A 2026/27. Dopo prestazioni positive in campionato e in Europa, i giallorossi puntano a sfruttare il sostegno del pubblico di casa per lanciare un segnale importante nella corsa ai primi quattro posti. Per l'Inter, la trasferta di Roma rappresenta un test severo fuori casa nel tentativo di mantenere lo slancio di inizio stagione nelle zone alte della classifica.

FBL-ITA-SERIE A-ROMA-ATALANTAGetty Images

Il finale al cardiopalma dei giallorossi in casa

La Roma arriva al big match di sabato dopo aver conquistato una sofferta vittoria per 2-1 contro l'Atalanta BC allo Stadio Olimpico nella 3ª giornata. Dopo quel successo in campionato, la Roma ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Fenerbahçe SK in Champions League il 10 settembre, con Bryan Cristante a segno al 39'. Gianluca Mancini, Paulo Dybala e Matías Soulé continuano a garantire leadership e creatività al club della capitale.

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images

La rimonta entusiasmante dei nerazzurri contro il Napoli

L'Inter arriva nella capitale dopo una vittoria ad alta intensità per 3-2 contro l'SSC Napoli a San Siro nella 3ª giornata. Sotto 2-0 a inizio secondo tempo, Lautaro Martínez ha dato il via alla rimonta prima del pareggio di Marcus Thuram, permettendo poi a Martínez di firmare il gol vittoria al 90'. Sebbene l'Inter abbia subito una sconfitta di misura per 2-1 in trasferta contro il Real Madrid all'esordio in Champions League, il suo attacco in campionato resta uno dei più prolifici della Serie A.

La difesa della Roma riuscirà a frenare l'attacco dell'Inter?

Le sfide storiche tra queste due grandi del calcio italiano regalano spesso transizioni rapide e grande intensità fisica. La difesa a tre della Roma, guidata da Gianluca Mancini ed Evan Ndicka, avrà un compito difficile nel contenere la coppia formata da Lautaro Martínez e Marcus Thuram. A centrocampo, Hakan Çalhanoğlu e Nicolò Barella cercheranno di dettare il gioco contro Bryan Cristante. Con i posti nelle prime quattro in palio, la sfida di sabato promette emozioni forti fin dal fischio d'inizio.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Roma - Inter

Allenatore

  • G. Gasperini

L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini convive con qualche incertezza in vista della partita, con Wesley che ha rimediato un colpo durante la trasferta di Champions League a Istanbul, anche se viene dato a disposizione. Koné resta in dubbio a centrocampo, con Pisilli pronto a subentrare accanto a Cristante. Lulli sta recuperando da una malattia ma dovrebbe partire titolare davanti a Molina come esterno destro a tutta fascia, mentre Balerdi è pronto a giocare dal primo minuto in difesa.

L'Inter sarà ancora senza Nicolo Zaniolo, che ha saltato le prime settimane della stagione per infortunio. Anche Oumar Solet non è disponibile dopo aver accusato un problema durante la sconfitta contro la Lazio, e Piotrowski si aggiunge a McTominay tra gli indisponibili dopo che a entrambi è stata diagnosticata una lieve aritmia benigna. Sono attesi ulteriori aggiornamenti sulla rosa più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

ROM

ROM - Forma

BVB
D2-2
FIO
V4-0
LEC
V0-4
ATA
V2-1
FB
D1-1
Gol segnato (subito)
13/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
INT

INT - Forma

BET
V1-0
MON
V4-1
CGL
V0-1
NAP
V3-2
RMA
S2-1
Gol segnato (subito)
10/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

La Roma ha ottenuto tre vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con gli unici punti lasciati per strada arrivati nell'1-1 sul campo del Fenerbahçe in Champions League il 10 settembre. I suoi tre successi in Serie A comprendono un 4-0 contro la Fiorentina, un 4-0 in trasferta a Lecce e una vittoria per 2-1 contro l'Atalanta. In queste cinque partite la Roma ha segnato 11 gol e ne ha subiti soltanto due.

Nelle ultime cinque partite, l'Inter ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta. Il risultato più recente è stato il 3-2 sul Napoli in Serie A del 5 settembre, una gara vinta dopo essere stata sotto 2-0. L'unica sconfitta in questa serie è stata il 2-1 contro il Real Madrid in Champions League dell'8 settembre. In queste cinque gare, l'Inter ha segnato 11 gol e ne ha subiti sei.

Precedenti

Testa a testa

RomaPareggioInter
1
0
4
Serie A
Inter badge
Inter
INT
5
Roma badge
Roma
ROM
2
FIN
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
0
Inter badge
Inter
INT
1
FIN
Serie A
Inter badge
Inter
INT
0
Roma badge
Roma
ROM
1
FIN
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
0
Inter badge
Inter
INT
1
FIN
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
2
Inter badge
Inter
INT
4
FIN
5Gol segnati11
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo confronto tra queste due squadre è stato una partita di Serie A del 5 aprile 2026, quando l'Inter ha battuto la Roma 5-2 in casa. Prima di allora, la Roma aveva vinto 1-0 all'Olimpico nell'ottobre 2025, mentre l'Inter si era imposta 1-0 in casa nell'aprile 2025. Negli ultimi cinque precedenti, l'Inter ne ha vinti tre e la Roma due, con 11 gol segnati dall'Inter contro i cinque della Roma.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
LazioLazioLAZ
431063+310
D
V
V
V
2
RomaRomaROM
3300101+99
V
V
V
3
InterInterINT
330083+59
V
V
V
4
CagliariCagliariCGL
430142+29
V
V
S
V
5
MilanMilanMIL
422074+38
D
D
V
V
6
ComoComoCOM
321073+47
V
V
D
7
FrosinoneFrosinoneFRC
421174+37
D
V
V
S
8
JuventusJuventusJUV
421164+27
S
D
V
V
9
SassuoloSassuoloSAS
421187+17
V
D
V
S
10
NapoliNapoliNAP
420265+16
V
S
S
V
11
AtalantaAtalantaATA
42025506
S
S
V
V
12
LecceLecceLEC
420257-26
V
S
S
V
13
UdineseUdineseUDI
31115504
S
V
D
14
TorinoTorinoTOR
310245-13
V
S
S
15
FiorentinaFiorentinaFIO
4103511-63
V
S
S
S
16
BolognaBolognaBOL
401325-31
S
D
S
S
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
301214-31
D
S
S
18
MonzaMonzaMON
4013611-51
S
D
S
S
19
GenoaGenoaGEN
401328-61
D
S
S
S
20
VeneziaVeneziaVEN
4004411-70
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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