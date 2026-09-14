Roma-Inter: dettagli della partita

Serie A - Game Week 5 19 set 2026 - 12:00 Stadio Olimpico, Roma

Roma e Inter scenderanno in campo il 19 settembre 2026 alle 16:00 GMT (12:00 EST / 17:00 BST / 18:00 SAST).

Sfida di cartello nella capitale italiana

La Roma torna in casa per ospitare l'Inter allo Stadio Olimpico nella 5ª giornata della Serie A 2026/27. Dopo prestazioni positive in campionato e in Europa, i giallorossi puntano a sfruttare il sostegno del pubblico di casa per lanciare un segnale importante nella corsa ai primi quattro posti. Per l'Inter, la trasferta di Roma rappresenta un test severo fuori casa nel tentativo di mantenere lo slancio di inizio stagione nelle zone alte della classifica.

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Il finale al cardiopalma dei giallorossi in casa

La Roma arriva al big match di sabato dopo aver conquistato una sofferta vittoria per 2-1 contro l'Atalanta BC allo Stadio Olimpico nella 3ª giornata. Dopo quel successo in campionato, la Roma ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Fenerbahçe SK in Champions League il 10 settembre, con Bryan Cristante a segno al 39'. Gianluca Mancini, Paulo Dybala e Matías Soulé continuano a garantire leadership e creatività al club della capitale.

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La rimonta entusiasmante dei nerazzurri contro il Napoli

L'Inter arriva nella capitale dopo una vittoria ad alta intensità per 3-2 contro l'SSC Napoli a San Siro nella 3ª giornata. Sotto 2-0 a inizio secondo tempo, Lautaro Martínez ha dato il via alla rimonta prima del pareggio di Marcus Thuram, permettendo poi a Martínez di firmare il gol vittoria al 90'. Sebbene l'Inter abbia subito una sconfitta di misura per 2-1 in trasferta contro il Real Madrid all'esordio in Champions League, il suo attacco in campionato resta uno dei più prolifici della Serie A.

La difesa della Roma riuscirà a frenare l'attacco dell'Inter?

Le sfide storiche tra queste due grandi del calcio italiano regalano spesso transizioni rapide e grande intensità fisica. La difesa a tre della Roma, guidata da Gianluca Mancini ed Evan Ndicka, avrà un compito difficile nel contenere la coppia formata da Lautaro Martínez e Marcus Thuram. A centrocampo, Hakan Çalhanoğlu e Nicolò Barella cercheranno di dettare il gioco contro Bryan Cristante. Con i posti nelle prime quattro in palio, la sfida di sabato promette emozioni forti fin dal fischio d'inizio.

Notizie sulle squadre e formazioni

L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini convive con qualche incertezza in vista della partita, con Wesley che ha rimediato un colpo durante la trasferta di Champions League a Istanbul, anche se viene dato a disposizione. Koné resta in dubbio a centrocampo, con Pisilli pronto a subentrare accanto a Cristante. Lulli sta recuperando da una malattia ma dovrebbe partire titolare davanti a Molina come esterno destro a tutta fascia, mentre Balerdi è pronto a giocare dal primo minuto in difesa.

L'Inter sarà ancora senza Nicolo Zaniolo, che ha saltato le prime settimane della stagione per infortunio. Anche Oumar Solet non è disponibile dopo aver accusato un problema durante la sconfitta contro la Lazio, e Piotrowski si aggiunge a McTominay tra gli indisponibili dopo che a entrambi è stata diagnosticata una lieve aritmia benigna. Sono attesi ulteriori aggiornamenti sulla rosa più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

La Roma ha ottenuto tre vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con gli unici punti lasciati per strada arrivati nell'1-1 sul campo del Fenerbahçe in Champions League il 10 settembre. I suoi tre successi in Serie A comprendono un 4-0 contro la Fiorentina, un 4-0 in trasferta a Lecce e una vittoria per 2-1 contro l'Atalanta. In queste cinque partite la Roma ha segnato 11 gol e ne ha subiti soltanto due.

Nelle ultime cinque partite, l'Inter ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta. Il risultato più recente è stato il 3-2 sul Napoli in Serie A del 5 settembre, una gara vinta dopo essere stata sotto 2-0. L'unica sconfitta in questa serie è stata il 2-1 contro il Real Madrid in Champions League dell'8 settembre. In queste cinque gare, l'Inter ha segnato 11 gol e ne ha subiti sei.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre è stato una partita di Serie A del 5 aprile 2026, quando l'Inter ha battuto la Roma 5-2 in casa. Prima di allora, la Roma aveva vinto 1-0 all'Olimpico nell'ottobre 2025, mentre l'Inter si era imposta 1-0 in casa nell'aprile 2025. Negli ultimi cinque precedenti, l'Inter ne ha vinti tre e la Roma due, con 11 gol segnati dall'Inter contro i cinque della Roma.