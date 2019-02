Roma, infortunio per Bianda: rottura del legamento crociato

Brutte notizie in casa Rom: William Bianda dovrà osservare un lungo stop a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

Brutte notizie in casa Roma. Il centrale classe 2000 William Bianda, secondo quanto riporta 'Sky Sport', dovrà stare fermo a lungo: per il classe 2000 rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

Il difensore centrale, arrivato in estate dal Lens per oltre 10 milioni di euro bonus compresi, era stato voluto da Monchi. Finora non è mai stato aggregato alla prima squadra, ma il direttore sportivo spagnolo lo ha tenuto in grande considerazione.

Ora per il francese sarà previsto un lungo stop. L'operazione avverrà mercoledì mattina a Villa Stuart, dal professor Mariani. Dopodiché il giocatore inizierà le cure riabilitative per poter rientrare in campo la prossima stagione.

Finora Bianda con la primavera giallorossa aveva collezionato 15 presenze. Per la Roma del tredicesimo giocatore che negli ultimi 4 anni è costretto a fermarsi per la rottura del legamento crociato.