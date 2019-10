Roma, Florenzi dice basta: "Sto bene, false notizie su di me"

Alessandro Florenzi smentisce nuovi problemi fisici: "Vorrei tranquillizzare tutti, ormai fare articoli sugli infortunati fa grip ma sto bene".

Alessandro Florenzi dice basta. L'esterno della , poco prima della gara di contro il Monchengladbach, intervistato da 'Roma TV' fa chiarezza sulle sue condizioni fisiche e smentisce le ultime voci.

Dopo aver definitivamente superato l'influenza che lo ha tenuto fuori nelle scorse settimane, insomma, Florenzi è tornato regolarmente a disposizione di Fonseca.

"Voglio rassicurare tutti che sto bene. Questa mattina sono uscite false notizie su di me. So che ormai fare articoli sugli infortunati fa grip".

Il peggio insomma è alle spalle, adesso Florenzi è pronto a dare il suo contributo alla causa giallorossa.

"Di recente ho avuto questa influenza ma l’ho superata ormai. Ci vorranno altri allenamenti ma sto bene, voglio dare il mio contributo".

In questa stagione Florenzi due partite a inizio ottobre per influenza e non ha potuto rispondere neppure alla convocazione di Mancini per il doppio impegno contro Grecia e Liechtenstein.