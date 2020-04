Roberto Carlos e il rapporto con Hodgson: "Mi ha distrutto"

Il rapporto pessimo con Roy Hodgson determinò l'addio all'Inter di Roberto Carlos: al suo posto giocava Felice Centofanti, ex inviato di 'Striscia'.

Oggi compie 47 anni Roberto Carlos, leggenda del e del : nella stagione 1995/1996 visse una sfortunata parentesi in con la maglia dell' , dove l'allora tecnico Roy Hodgson non capì quale fosse la sua posizione in campo preferita per rendere al meglio.

Varie incomprensioni che sfociarono con l'addio dopo una sola annata per volare in , tappa cruciale che segnò la svolta della sua carriera. 'Marca' ha riproposto alcune vecchie dichiarazioni del brasiliano, in merito al rapporto pessimo con l'allenatore inglese.

"Hodgson mi ha distrutto, mi faceva giocare a centrocampo. In questo modo non avrei avuto la possibilità di giocare col Brasile, nel 1997 c'era la Copa America. Non andavamo molto d'accordo, io non conoscevo nemmeno benissimo il calcio europeo".

E pensare che a volte Hodgson preferiva schierare sulla corsia mancina Felice Centofanti, noto più per le sue apparizioni televisive in qualità di inviato di 'Striscia la notizia' che per le imprese sui campi di gioco.