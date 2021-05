Rivoluzione Parma: D'Aversa verso l'addio, Pederzoli nuovo ds

Il Parma si appresta a compiere una rivoluzione dopo la retrocessione in B: D'Aversa destinato a lasciare la panchina, Pederzoli al posto di Carli.

Ultimo posto in classifica e retrocessione in Serie B dopo due anni: peggio di così non poteva andare per il Parma, superato anche dal Crotone nelle scorse giornate e costretto ad affrontare 'l'inferno' della seconda serie nella prossima stagione 2021/2022.

Un risultato di certo non preventivabile un anno fa, per quelli che erano stati i risultati della squadra sotto la guida di Roberto D'Aversa, tornato il 7 gennaio in sostituzione di Liverani nel tentativo (fallito) di conquistare la terza salvezza consecutiva.

Stavolta la bacchetta del 45enne tecnico non si è rivelata magica a sufficienza per evitare l'esito più nefasto, naturale conseguenza di ben 24 sconfitte e 83 reti subite (seconda peggior difesa dietro al solo Crotone).

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l'intenzione del club ducale sarebbe quella di salutare per la seconda volta D'Aversa, in modo di inaugurare definitivamente il nuovo ciclo con il chiaro obiettivo di risalire al più presto tra i grandi. Lo stesso allenatore nato a Stoccarda, d'altronde, si era espresso con mille dubbi in conferenza stampa al termine di Sampdoria-Parma. Queste le parole riportate dal sito ufficiale della società emiliana.

"Il rammarico è stato quello di non chiudere un cerchio cominciato anni fa in Serie D. Ognuno dovrà ragionare sui propri errori e fare tesoro dell’esperienza. Il futuro? Ho un anno di contratto, ma questo significa poco, ragioneremo con la società. Umanamente dopo l’ultimo posto in classifica è più il rammarico di come è finito questo campionato".

Ma D'Aversa non dovrebbe essere l'unico protagonista di una rivoluzione che sembra coinvolgere anche i piani dirigenziali: Marcello Carli è destinato a salutare per lasciare la carica di direttore sportivo a Mauro Pederzoli, precedentemente attivo a Cagliari, Torino, Novara e Brescia e reduce da un lavoro di scouting nel club gialloblù.