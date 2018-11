Rischio stangata per Higuain: fino a 3 giornate di squalifica

La reazione di Higuain contro la Juve potrebbe costargli una squalifica di due o tre giornate. Nel 2016 per una reazione simile ne prese tre.

Contro la Juventus , la sua ex squadra, Gonzalo Higuain ha perso la testa e ha lasciato in 10 un Milan i cui piani di rimonta erano già di per sé complicati. La reazione dell'attaccante argentino gli è costata l'espulsione, e ora rischia di costargli anche una squalifica di più giornate, fino a tre .

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La decisione del giudice sportivo dipenderà da ciò che l'arbitro Mazzoleni scriverà nel referto. “ L’arbitro sa cosa gli ho detto, non ho detto nessuna offesa , qualche volta devono capire la situazione della partita, l’emozione… però la decisione è stata questa e chiedo scusa. Ho sbagliato, spero che capiscano ” ha dichiarato ieri sera il PIpita ai microfoni di 'Sky'.

Ecco il labiale dell’espulsione di Higuain (non so perché l’abbiamo visto solo a mezzanotte):



dice e ripete: “Fischi sempre a me!”.

Nessun insulto.



L’arbitro lo espelle perché interpreta come minaccioso il movimento con la testa. pic.twitter.com/A88T0t2TGh — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 11 novembre 2018

Dal labiale, Higuain sembrerebbe aver detto a Mazzoleni "fischi sempre a me". Il fatto che la sua condotta sia stata irriguardosa ma non violenta dovrebbe costargli quindi due o tre giornate di squalifica.

"Gli ho detto di non esagerare altrimenti rischiava una sanzione più grave. Non bisogna punirlo, era nervoso e va compreso " ha commentato Cristiano Ronaldo, ex compagno dell'argentino al Real Madrid, dopo il fischio finale.

L'articolo prosegue qui sotto

Higuain già nella stagione 2015/16 si era reso protagonista di una reazione furiosa che gli era costata una lunga squalifica. Era ancora un giocatore del Napoli quando, il 3 aprile 2016, al Friuli di Udine perdeva la testa dopo un'espulsione decisa da Irrati, con la sua squadra sotto 3-1. Quella reazione gli costò 4 giornate di squalifica, poi ridotte a 3 in appello.

Gattuso rischia di dover fare a meno del suo giocatore più importante per le sfide contro Lazio, Parma e Torino. "Spero che si scusi per l’atteggiamento con l’arbitro, con l’esperienza che ha deve controllarsi meglio, sente tantissimo peso addosso" è stato il commento dell'allenatore rossonero a fine partita.