Rigore per il Milan, Guida a Fazio: "Ma dai che era netto"

Siparietto tra l'arbitro Guida e Federico Fazio subito dopo la concessione del penalty al Milan: "Ma dai che era netto".

Non sono mancati di certo gli episodi da moviola in Roma-Milan: oltre alle tante occasioni da rete all'Olimpico c'è spazio anche per le polemiche, in particolar modo per quelle relative al calcio di rigore concesso ai rossoneri al tramonto del primo tempo.

Prima di assegnarlo, l'arbitro Guida ha rivisto per bene le immagini al VAR: colpo di Fazio sul piede sinistro di Calabria proprio sulla linea delimitante l'area e il fischietto campano non ha avuto alcun dubbio.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Fazio - che è stato ammonite per proteste - si è rivolto a Guida per chiedere spiegazioni a riguardo, sentendosi rispondere questa frase.

"Ma dai Fazio che il rigore era netto, lo hai colpito".

Direttore di gara irremovibile nella sua decisione e sul dischetto si è presentato lo specialista Kessié, a segno per la nona volta in stagione.