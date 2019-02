Regolamento Europa League: diffidati e squalificati, come funziona

Squalificati e diffidati in Europa League: cosa dice il regolamento e dopo quanti cartellini scatta lo stop.

E' finalmente ripartita l'Europa League, quella vera e propria. Fase ad eliminazione diretta e zero possibilità oltre le canoniche due gare. Per tutte le squadre ancora in gara sarà fondamentale avere a disposizione i migliori elementi, ma alcuni non potranno esserci causa squalifica. Vediamo dunque come funzione nella competizione UEFA il più stringente regolamento per diffidati e squalificati.

SQUALIFICATI EUROPA LEAGUE: COME FUNZIONA

In caso di espulsione, il giocatore sarà squalificato per la partita successiva in qualsiasi competizione UEFA. Il comitato disciplinare può comunque aggiungere giornate di stop al suddetto calciatore in caso di comportamenti gravi e fuori dal canonico rosso per semplice intervento duro o insulti reiterati.

DIFFIDATI EUROPA LEAGUE: COME FUNZIONA

A differenza del campionato di Serie A, in cui scatta più avanti, nella fase a gironi e in quella ad eliminazione diretta di Europa League un giocatore entra in diffida alla seconda ammonizione. Un terzo giallo porta dunque alla squalifica, mentre la nuova diffida entrerà in gioco al quarto cartellino. Con conseguente stop alla quinta ammonizione.

Nella fase ad eliminazione diretta di Europa League, però, dopo i primi tre cartellini gialli, la diffida e la squalifica arrivano ad ogni giallo successivo. Dunque diffida alla quarta ammonizione e squalifica alla quinta. E così via.

AZZERAMENTO DIFFIDATI IN EUROPA LEAGUE

Gli eventuali diffidati e il conteggio dei cartellini gialli subiti dai calciatori vengono azzerati solamente:

- Al termine dei playoff pre-gironi di Europa League

- Al termine dei quarti di finale, prima delle semifinali

Per i sedicesimi di finale di Europa League, dunque, il conteggio dei cartellini gialli non è azzerato: anche per gli ottavi e i quarti di finale conteranno i gialli subiti dalla fase a gironi in poi.

GLI SQUALIFICATI IN EUROPA LEAGUE

INTER: Skriniar, Brozovic

LAZIO: -

NAPOLI: -

I DIFFIDATI IN EUROPA LEAGUE

INTER: Perisic

LAZIO: Acerbi, Milinkovic-Savic

NAPOLI: Mario Rui, Koulibaly