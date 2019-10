Rebic incognita, l'Eintracht lancia la stilettata: "Ha giocato d'azzardo e sta perdendo"

Il presidente dell'ex club di Rebic si toglie un sassolino dalla scarpa visto il deludente addio di Rebic con la maglia del Milan.

Tre prezenze, 63 minuti, zero goal o assist. Non è certo iniziata in maniera positiva la stagione di Ante Rebic, riportato in dal come nuovo attaccante a disposizione di Giampaolo. Già, l'ex tecnico che non ha dato fiducia al croato. Con Pioli cambierà la situazione? Chissà.

In prestito biennale al Milan, Rebic ha deciso di lasciare l' dopo che gli amici e compagni di squadra Jovic e Haller, devastanti nella passata stagione, hanno deciso di provare una nuova esperienza. Idea balenata anche nella mente dell'ex , alla fine convinto e pronto al ritorno in .

Una decisione che lascia tutto attorno la polemica, visto e considerando come Wolfgang Steubing, presidente dell'Eintracht, si è ritrovato a gongolare per l'addio di Rebic: il club di Francoforte avrebbe voluto tenerlo ed ora è convinto di non essere dalla parte che ha perso.

Intervistato da Bild, Steubing non ha certo usato giri di parole:

"Voleva andarsene, perché non voleva passare come l’unico dei tre attaccanti legato a noi. Adesso sta in panchina, ha giocato d’azzardo ma sta perdendo. E non sarà semplice per lui".

Rebic si è trasferito al Milan nell'ambito di un doppio trasferimento, con Andrè Silva passato all'Eintracht: con il club di Francoforte l'attaccante lusitano ha messo insieme tre goal nelle prime quattro giornate di , un grande esordio che ha ricalcato quello col della passata stagione.

Incognita e fin qui non valutabile, visto il poco spazio concessogli, dovrà provare a rispondere nei prossimi mesi: da Francoforte osservano.