Real Madrid, Odegaard seguito con attenzione: "Sono in contatto con il club"

Rispettivamente al quarto e al primo posto del Gruppo F, Norvegia e sabato sera si affronteranno nel match di qualificazione a EURO 2020. Osservato speciale della gara sarà sicuramente Martin Odegaard, talento di proprietà del che in questo avvio di stagione sta rinascendo alla .

Arrivato in prestito a inizio anno, il giovane classe 1998 ha già collezionato due goal e due assist in otto gare di , conquistando anche il premio di 'Giocatore del mese' di settembre.

Un riconoscimento che ha attirato le attenzioni del Real Madrid, proprietario del cartellino del norvegese e club nel quale Odegaard punta a tornare in futuro. A rivelarlo è stato lo stesso giocatore a 'Eurosport'.

"Sono in una squadra in cui mi trovo molto bene. Giochiamo con il mio stile di calcio e infatti ho un ruolo importante nella squadra. Non è stato un problema ambientarmi, anche perché qui ci sono tante belle persone. Mi sto divertendo. Ora il piano è di continuare così. Ho un accordo con la Real Sociedad e sono contento del club e lo sarò fino alla fine dell'accordo. Il Real Madrid? Sono in contatto con alcune persone del club. A volte ricevo un messaggio ma è principalmente la Real Sociedad che mi dà consigli per crescere. Dal Real Madrid però si sono congratulati con me. Hanno detto che sono felici di me".