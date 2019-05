Real Madrid, Navas sarà ceduto: domenica l'ultima gara

Zinedine Zidane ha deciso, insieme alla società, di fare a meno di Keylor Navas. Domenica sarà titolare contro il Betis.

Dopo una stagione abbastanza di transizione, con qualche delusione di troppo sia in che in , il toccherà probabilmente in modo corposo la sua rosa, rendendosi protagonista del calciomercato estivo.

Non solo acquisti, però. Nei piani della dirigenza delle Merengues c'è anche qualche cessione. Una di queste riguarda sicuramente Keylor Navas, stando a quanto riportato dal programma 'Jugones', in onda sul canale 'La Sexta'.

Il Real Madrid avrebbe già comunicato al portiere della di volerlo cedere in estate. Zidane ha avallato la scelta, consegnando però a Navas la titolarità nell'ultima giornata contro il Betis, domenica prossima.

Si appresta a chiudersi, quindi, una storia molto vittoriosa. Navas ha vinto con la maglia del Real Madrid 3 Champions, 1 Liga, 3 Supercoppe europee, 4 Mondiali per club e una Supercoppa di .