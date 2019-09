Real Madrid in ansia per l'infortunio di Jovic: niente Lussemburgo-Serbia per lui

Luka Jovic ha rimediato un infortunio nei minuti finali di Serbia-Portogallo: salterà la trasferta in Lussemburgo.

Oltre al danno anche la beffa: la è uscita con le ossa rotte dal match perso in casa per 2-4 contro il e la corsa verso la qualificazione ai prossimi Europei si è decisamente complicata.

Per il ct Tumbakovic i problemi non sono soltanto di natura tecnica: si è infatti fermato Luka Jovic, entrato nei minuti finali al posto di Milivojevic. Poco tempo a disposizione per l'attaccante, quanto basta per rimediare un infortunio comunicato dalla Federcalcio serba (non sono stati resi noti i dettagli).

L'ex non potrà prendere parte all'incontro in programma martedì sera sul campo del Lussemburgo, già crocevia per le ultime speranze di ottenere il pass per la rassegna continentale.

Club interessato, ovviamente, il che ha già avuto modo di sperimentare la sfortuna: basti pensare alla rottura del legamento crociato di Asensio o al problema al bicipite femorale occorso a Isco.

Ulteriori complicazioni per Zidane, che ha iniziato la non come i tifosi si aspettavano: una vittoria e due pareggi nelle prime tre gare e già quattro punti di distacco accumulati dall' capolista.