Real Madrid-Barcellona, le formazioni ufficiali: c'è Bale per Solari, Dembelé titolare

Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Barcellona: Bale dal primo minuto al posto di Lucas Vazquez nel Real. Valverde esclude Coutinho: c'è Dembelé.

Le formazioni ufficiali di Real Madrid e Barcellona :

Segui live e in esclusiva Real Madrid-Barcellona su DAZN

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilón; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinicius Jr.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, L. Suarez, Dembelé.

Il Real Madrid con una grande novità in attacco: fuori il fedelissimo Lucas Vazquez, dentro al suo posto Gareth Bale, a completare il trio con Vinicius e Benzema. Confermato il centrocampo, così come la difesa: Varane recupera e gioca dal 1'. In porta riprende il suo posto Courtois, scivola in panchina Keylor, titolare in Coppa del Re. In panchina anche Isco e Marcelo.

Ritorna Arthur nel centrocampo di Valverde, con Rakitic e Busquets. La vera sorpresa, ma solo relativa, è in attacco: Dembelé e non Coutinho a completare il tridente con Messi e Suarez. In difesa Sergi Roberto e Lenglet vincono i ballottaggi con Semedo e Umtiti, intoccabili Piqué e Jordi Alba, così come Ter Stegen in porta.