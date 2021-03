Real Madrid-Atalanta, le pagelle: Benzema in cattedra, disastro Sportiello

Nel 3-1 di Madrid svettano le prestazioni di Benzema e Ramos, bene Vinicius e Modric. Nei nerazzurri Maehle invisibile, male Sportiello e Ilicic.

REAL MADRID

COURTOIS 6.5 - Chiamato in causa tre volte, risponde presente. Solido.

VARANE 6 - Controlla la sua zona con sicurezza.

SERGIO RAMOS 7 - Centrale della difesa a tre, entra sottopelle a Muriel e stravince il duello con il colombiano. Torna anche al goal su rigore. (64' MILITAO 5.5 - Zapata gli scappa subito alle spalle, poi prende meglio le misure.)

NACHO 6.5 - Si arroga il diritto di staccarsi e tentare giocate a volte azzardate, ma spesso riuscite, accelerando l'uscita del pallone.

LUCAS VAZQUEZ 6.5 - Sebbene soffra le iniziative di Gosens in avvio, quando si spinge in avanti è sempre pericoloso. Mette a referto l'assist per il 3-1.

MODRIC 7 - Presente e sempre lucido, in particolare nel recupero con seguente ciccolatino per Benzema che taglia le gambe all'Atalanta.

- Minimalista ed efficace. Il solito Kroos.

VALVERDE 5.5 - Fatica a entrare in partita e a trovare la giusta posizione. (82' ASENSIO 6.5 - Entra, segna e ne sfiora un altro. Impatto.)

MENDY 6 - Meno travolgente rispetto all'andata, ma contro un Maehle tutt'altro che acceso può passare una serata tranquilla.

VINICIUS 7 - Non entra nel tabellino, ma si procura il rigore che archivia i discorsi. Salta sempre il primo uomo e ogni accelerazione è una spina nel fianco nerazzurro. (69' RODRYGO 6 - Un paio di incursioni da brivido per la Dea.)

BENZEMA 7.5 - Il tocco sul goal dell'1-0 è la cosa più facile. Prestazione da tuttocampista, giocando con tecnica sublime ogni pallone e accelerando la manovra. Un '10' che gioca con la '9'.

ATALANTA

SPORTIELLO 4.5 - Il rinvio sbilenco senza pressing da cui nasce il goal di Benzema taglia le gambe all'Atalanta. Errore grossolano. Incerto anche sul 3-1. La parata su Benzema per evitare il 3-0 diventa solo un esercizio di stile.

TOLOI 5.5 - Ingenuo sul rigore di Vinicius. Due falli in uno che costano le ultime residue speranze all'Atalanta (61' PALOMINO 6 - Fa ciò che può per evitare il crollo.).

ROMERO 5.5 - Correre dietro a Benzema è piuttosto scomodo anche per uno con le sue caratteristiche.

DJIMSITI 6 - Si immola su Vinicius nel primo. Ci mette corpo e faccia, per quanto possibile.

MAEHLE 5 - Non riesce a trovare una posizione di equilibrio, né a destra né a sinistra.

PESSINA 6.5 - Più di tutti i suoi compagni prende l'iniziativa, con scatti in profondità e tentativi di giocata a tutto campo. Ottimo contributo senza palla. (84' CALDARA S.V.)

DE ROON 6 - Meno brillante del compagno di reparto.

GOSENS 5.5 - Un'occasione in avvio prima di spegnersi. Esce per infortunio. (56' ILICIC 5 - Entra molle e fuori posizione, regalando al Real il pallone da cui nasce l'azione del rigore.)

MALINOVSKYI 5.5 - Ha l'iniziativa a tratti, ma non ci mette la qualità. Passaggi poco decisi e tiri non molto precisi.

PASALIC 6 - Buoni spunti in avvio di gara, poi cala alla distanza. Sacrificato sull'altare delle due punte. (46' ZAPATA 5.5 - Cambia il volto della squadra tatticamente, ma delle due grandi occasioni che ha non ne riesce a sfruttare nemmeno una.)

MURIEL 6 - Si vede pochissimo, soprattutto per i meriti di Sergio Ramos, che legge sempre prima le sue intenzioni e non lo lascia andare. Leggermente meglio dopo l'ingresso di Zapata, quando può svariare di più. Salva la partita con una punizione meravigliosa, ma troppo tardi. (84' MIRANCHUK S.V.)