Roma, rapinata la mamma di Zaniolo. E Nicolò: "Poi non lamentatevi..."

Francesca Costa, madre di Nicolò Zaniolo, rapinata di Rolex e borsa in zona EUR. E il talento della Roma si sfoga: "Poi non lamentatevi...".

Dopo il furto dell'auto avvenuto qualche settimana fa, nuova disavventura per la famiglia Zaniolo. Francesca Costa, madre del talento della , è stata avvicinata e rapinata in zona EUR.

Lo riporta 'Repubblica', spiegando come due persone a bordo di uno scooter e con casco abbiano minacciato la donna facendosi consegnare Rolex e contanti. La Costa ha dato loro anche le chiavi della macchina, che però non è stata portata via.

Amaro lo sfogo di Zaniolo su Instagram in seguito all'accaduto, pubblicato attraverso una story. Nel frattempo, dopo la denuncia presentata dalla madre, sull'episodio sono in atto le indagini dei carabinieri.