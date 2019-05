Ranieri annuncia: "De Rossi in campo con la fascia personalizzata? Pago io la multa"

Claudio Ranieri anticipa la titolarità di De Rossi: "Deve entrare in campo con la fascia. Quella personalizzata? Se sarà così, gli pago io la multa".

La notizia la dà Claudio Ranieri in conferenza, come al solito organizzata non uno ma due giorni prima della partita: Daniele De Rossi giocherà dal primo minuto contro il . Una questione sentimentale ancor prima che tecnica: dopo le polemiche sulla separazione, l'ultima di DDR con la maglia della dovrà essere speciale.

"Vorrei uno stadio colmo d’amore per lui. Per tutto quello che ha dato e per il modo in cui l’ha dato, è quello che ci deve essere. Spero che sia una festa. De Rossi giocherà dall'inizio, deve entrare in campo con la sua fascia. Lui ci tiene e e deve fare una grande partita".

De Rossi titolare in mezzo al campo con la fascia da capitano al braccio, dunque. Già, ma quale fascia? L'ipotesi che il centrocampista giallorosso possa giocare con quella personalizzata è tutt'altro che campata per aria. E Ranieri la appoggia in tutto per tutto.

"Non ne ho sentito parlare, ma sono d'accordo. Eventualmente gli pagherò io la multa della Lega".

La fascia da capitano in questione, quella della discordia, è evidentemente diversa da quella uniforme introdotta dalla Lega a inizio campionato. E nella parte interna reca una scritta dedicata alla Roma:

"Sei tu l’unica mia sposa, sei tu l’unico mio amor".

De Rossi ha già disobbedito all'ordine della Lega, non indossando la fascia consegnata ai club e venendo così multato. In caso di ulteriore sanzione, questa volta il portafogli lo aprirà Ranieri al posto suo.