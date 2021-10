Ramsdale si è preso l'Arsenal: parate da urlo e scalata in classifica

Schmeichel ha definito la sua parata contro il Leicester come la migliore degli ultimi anni: da quando è titolare i Gunners non hanno mai perso.

Pensi ai portieri dell'Arsenal e subito pensi a David Seaman, estremo difensore degli 'Invincibili' di Wenger. Pensi a Cech e Lehmann, a Pat Jennings. Nomi di vecchie generazioni, che hanno avuto modo di esultare alle loro parate. I millenials, però, si sfregano le mani osservando Aaron Ramsdale.

In squadra c'è Leno, negli ultimi anni hanno vestito i guantoni giocatori come Fabianski e Szczesny. Tra alti e bassi. Il pubblico dell'Arsenal ora però ha pochi dubbi: il presente e il futuro della porta sono finalmente in mani sicure, che potrebbero esserlo per un decennio buono.

Da quando Ramsdale è stato scelto da Arteta come titolare, l'Arsenal ha dimenticato l'avvio deludente di stagione, risalendo la classifica fino alla zona Champions. Sicuro, agile, il 23enne inglese sta convincendo tutti con le sue prestazioni sulla linea di porta all'Emirates Stadium.

Ex portiere di Bournemoth e Sheffield in Premier League, Ramsdale è stato acquistato dall'Arsenal nel 2021: i Gunners hanno visto in lui il potenziale portiere del futuro, vedendoci fin qui giusto. Ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle sue prime sette partite, subendone quattro nelle altre tre. I londinesi non hanno più perso.

Contro il Leicester, nel decimo turno di Premier che ha chiuso l'ottobre 2021 per l'Arsenal, Ramsdale è andato oltre: i biancorossi sono andati in vantaggio 2-0 ottenendo l'ennesimo successo, stavolta in trasferta, soprattutto grazie ad una doppia parata del ragazzo di Chesterton.

Volo d'angelo sulla punizione di Maddison, dunque immediata nuova risposta sulla ribattuta di Vardy. Per molti la miglior parata del 2021, con applausi a scena aperta persino da parte di una leggenda assoluta come Peter Schmeichel, che l'ha definita come la più bella degli ultimi anni.

A maggio 2021 Southgate ha premiato la sua ultima annata con lo Sheffield con la convocazione nell'Inghilterra, nonostante la retrocessione del club. Non è stato convocato agli Europei, in cui la rappresentativa britannica è stata sconfitta in finale contro l'Italia, ma è entrato nel giro della stessa dalla scorsa primavera.

Tutti contenti? Non proprio, visto e considerando come Bernd Leno è stato ormai scavalcato definitivamente: il portiere tedesco sembra essere sul mercato e una cessione a gennaio è da mettere sicuramente in conto. Del resto con un Ramsale così, le possibilità di tornare imprescindibile sono quantomai scarse.