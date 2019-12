Quattro rigori nella stessa gara: arbitro sospeso a vita

Gravi errori secondo la federazione che hanno influenzato la gara: fischietto cacciato, ma il risultato è stato convalidato.

Quante volte lo si legge sui social? Quante volte i tifosi chiedono alla federazione di sospendere per mesi, se non a vita, un direttore di gara in seguito ad errori palesi? La federazione marocchina ha preso la questione sul serio, sospendendo a vita l'arbitro di Olympique Khouribga-Youssoufia de Berrechid.

Il 44enne Hicham Tiazi, infatti, è stato espulso dalla federazione marocchina dopo aver assegnato in tale gara quattro rigori al Khouribga, permettendo il sorpasso in classifica. Parliamo della prima serie e della lotta salvezza che sta facendo discutere continuamente in questi giorni.

La partita è stata archiviata regolarmente, ma il risultato è stato definito 'illegale' dalla federazione marocchina: gravi errori che secondo i piani alti hanno influenzato l'esito della partita, portando ad un provvedimento netto e difficilmente recuperabile.

Quella tra Khouribga e Youssoufia era solamente la terza partita del campionato per Tiazi, non proprio il primo arrivato: nel campionato marocchino dal 2011 ha arbitrato anche diverse gare tra Nazionali, sia a livello giovanile sia tra le prime squadre a livello internazionale.