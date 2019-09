Quarta giornata Serie A: le partite trasmesse da Sky e DAZN

La programmazione su Sky e DAZN delle partite della quarta giornata di Serie A: Milan-Inter su DAZN.

Venerdì 20 settembre prenderà il via la quarta giornata di con la sfida tra e .



L'anticipo verrà trasmesso in esclusiva su Sky, mentre la giornata di sabato si aprirà già alle 15 con -, trasmessa sempre da Sky.

Su DAZN verranno trasmesse come ogni giornata tre partite: -, - e soprattutto il derby -, in programma sabato alle ore 20.45.



La contro il sarà su Sky, così come il posticipo domenicale che chiuderà la giornata tra e .



Questo il programma completo:

VENERDI' 20 SETTEMBRE

Cagliari-Genoa ore 20.45 - Sky

SABATO 21 SETTEMBRE



Udinese-Brescia ore 15.00 - Sky

Juventus-Verona ore 18.00 - Sky

Milan-Inter ore 20.45 - DAZN

DOMENICA 22 SETTEMBRE



Sassuolo-SPAL ore 12.30 - DAZN

- ore 15.00 - Sky

Lecce-Napoli ore 15.00 - DAZN

- ore 15.00 - Sky

- ore 18.00 - Sky

Lazio-Parma ore 20.45 - Sky