Quanti punti mancano a Milan, Napoli, Inter e Juventus per qualificarsi in Champions?

Obiettivo minimo per le grandissime di Serie A: la qualificazione in Champions League. Se lo Scudetto finisce nella bacheca di un solo team, i posti per la maggiore competizione europea tramite campionato sono invece quattro. Ogni stagione due o più compagini rimangono deluse, ma le altre possono sentire ancora una volta la famosa 'musichetta'.

Nel 2021/2022 sono le solite note a giocarsi i primi quattro posti: Milan, Napoli e Inter fuggono, risultando essere le migliori tre del campionato in tutto l'arco dell'annata, con la Juventus leggermente distante e Roma, Atalanta, Lazio e Fiorentina ancora non matematicamente fuori per la quarta piazza che garantisce i gironi di Champions League.

Ma a che punto è la qualificazione in Champions League per le squadre di Serie A? In attesa di completare gli scontri diretti e fare il conto alla rovescia, le prime quattro della classe possono guardare a sè stesse: totalizzando un tot di punti tra aprile e inizio maggio, i primi quattro posti potrebbero definirsi presto.

Ovviamente alle squadre potrebbero bastare decisamente meno punti per andare in Champions a seconda dei risultati di Roma, Fiorentina, Lazio ed Atalanta, ancora in lotta per tenere vivo il sogno dei primi posti.

COSA SERVE AL MILAN PER ANDARE IN CHAMPIONS LEAGUE?

10 punti su (24) nelle ultime otto gare per la matematica qualificazione

COSA SERVE AL NAPOLI PER ANDARE IN CHAMPIONS LEAGUE?

10 punti (su 21) nelle ultime sette gare per la matematica qualificazione

COSA SERVE ALL'INTER PER ANDARE IN CHAMPIONS LEAGUE?

13 punti (su 24) nelle ultime otto gare per la matematica qualificazione

COSA SERVE ALLA JUVENTUS PER ANDARE IN CHAMPIONS LEAGUE?

17 punti su (21) nelle ultime sette gare per la matematica qualificazione

QUANDO PUÒ ARRIVARE LA MATEMATICA QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS?

Milan e Napoli sono ovviamente le squadre più vicine alla Champions League, con Inter e Juventus subito dopo. I rossoneri, in caso di vittoria contro il Bologna nel posticipo del 31esimo turno del 4 aprile, si porterebbero a +15 sulla Roma quinta, con gli scontri diretti a favore, e a + 18 sull'Atalanta, che deve però recuperare una sfida.

La prima data utile per la matematica qualificazione in Champions è quella del 15 aprile: a seconda delle combinazioni di risultati di Lazio, Roma, Atalanta e Fiorentina, il Milan potrebbe strappare il pass per il massimo torneo europeo. Una questione per ora complicata, che nel 32esimo turno assumerà connotati più chiari per tutte le squadre in corsa per un posto europeo.

MILAN IN CHAMPIONS LEAGUE IL 15 APRILE SE...

Batte Bologna, Torino e Genoa e allo stesso tempo Roma e Atalanta ottengono massimo quattro punti tra 32esimo e 33esimo turno

QUALI SQUADRE POSSONO ANDARE IN CHAMPIONS?

Quattro squadre si qualificano in Champions League: attualmente, vista la classifica, Milan, Napoli, Inter e Juventus sono le favorite, ma Roma, Fiorentina, Lazio e Atalanta non mollano la presa sui bianconeri per il quarto posto in graduatoria.

Ci sono altri club non ancora matematicamente fuori? Sì, tre: Sassuolo, Verona, Torino, ma con una distanza siderale di 16, 15 e 21 punti dal quarto posto, con rispettivamente 21, 24 e 24 ancora a disposizione.

Per l'Atalanta di Gasperini c'è tra l'altro la possibilità di qualificarsi alla Champions League direttamente dall'Europa League, in caso di successo finale: dovesse finire quinta o sesta in campionato ma conquistare il trofeo, porterebbe il numero di compagini italiani ai gironi di Champions a cinque, per la prima volta nella storia.