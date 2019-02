Quando finisce il calciomercato invernale in Cina?

Official Page

Official Page

L'affare Hamsik ma non solo: il mercato cinese potrebbe riservare qualche sorpresa da qui al termine della sessione invernale.

Il calciomercato di gennaio si è chiuso in Italia con molte importanti operazioni in entrata e in uscita, ma attenzione alla Cina, dove il mercato è ancora nella sua fase calda. L'affare Hamsik è ormai sulla bocca di tutti: dopo un primo rallentamento la trattativa sembra ripresa e lo slovacco dovrebbe alla fine approdare nella Super League.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ma quando finisce effettivamente il calciomercato cinese?

QUANDO FINISCE IL CALCIOMERCATO IN CINA

La data di chiusura del calciomercato cinese è prevista per il 28 febbraio: fino a quella data i giocatori dei campionati europei potranno firmare per club della Super League in Cina.

QUANDO FINISCE IL CALCIOMERCATO ALL'ESTERO

Il calciomercato è finito nei cinque principali campionati europei, ma non è ancora chiuso in altri paesi: Argentina, Brasile, Cina e Russia possono ancora dire la loro, ecco le date ufficiali dei quattro campionati in ballo.