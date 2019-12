Quaison protagonista contro il Werder: tripletta nel primo tempo

Robin Quaison, svedese con un passato in Serie A col Palermo, ha realizzato una tripletta nel primo tempo di Werder Brema-Mainz.

Da meteora in alla tripletta in . Serata da ricordare per Robin Quaison, svedese transitato nel nostro campionato senza lasciare il segno che oggi gioca nel .

Quaison infatti ha realizzato addirittura una tripletta sul campo del . Ed il tutto in soli 38 minuti: il primo goal dello svedese è arrivato al decimo, quindi dopo l'autorete di Pavlenka ecco il raddoppio al diciannovesimo e il terzo goal personale al minuto 38, appunto.

Quaison nel 2014 era stato portato in dal di Maurizio Zamparini dove è rimasto tre anni collezionando in totale 70 presenze con 8 goal tra Serie A e .

Nel gennaio del 2017 lo svedese era finito addirittura nel mirino della , come raccontato qualche tempo dopo dallo stesso Quaison che però ha preferito trasferirsi in . Il presente è il Mainz.