Quagliarella si abbona alla Juve Stabia: avrà un posto nella tribuna vip

Promossa in Serie B, la Juve Stabia potrà contare sul sostegno di Quagliarella: la punta campana ha sottoscritto un abbonamento per la tribuna vip.

A Genova con la testa, a Castellamare di Stabia con il cuore. Impegnato a Ponte di Legno nella preparazione alla prossima stagione con la , Fabio Quagliarella ha infatti deciso di sottoscrivere un abbonamento alla tribuna vip della Stabia.

Il bomber campano non ha mai nascosto di essere un grande tifoso del club neo-promosso in Serie B e per questo motivo ha incaricato suo padre Vittorio di dirigersi direttamente alla sede della Juve Stabia per sottoscrivere un abbonamento a suo nome, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport'.

Un gesto che dimostra la grande vicinanza di Quagliarella al club della sua città, con l'attaccante della Sampdoria che un giorno spera di poter chiudere proprio nella Juve Stabia la sua carriera da calciatore.

Nel frattempo la punta blucerchiata si limiterà a ricoprire un ruolo da tifoso, con il club campano che - anche grazie al suo gesto - è già riuscito a vendere 2000 abbonamenti per la prossima stagione, quando potrebbe dunque capitare di vedere Quagliarella sulle tribune del Romeo Menti.

Un fatto commentato con entusiasmo dal direttore sportivo del club, Ciro Polito, il quale nei giorni scorsi si è sentito telefonicamente con Quagliarella.

"Vorrei ringraziare pubblicamente Fabio. Ha voluto compiere un piccolo gesto per far capire quanto i campioni stabiesi che giocano lontano da Castellammare siano vicini alla squadra".

Queste le parole riportate sul profilo Facebook ufficiale del club, con la Juve Stabia che la prossima stagione in Serie B potrà dunque contare sulla spinta di un tifoso d'eccezione.