Punta sul 9-0 del Leicester al Southampton: intuizione da 1500 sterline

Uno scommettitore inglese, Paul Adlam, ha puntato sulla vittoria per 9-0 del Leicester a Southampton: per lui vincita da 1500 sterline.

Quella che lo scorso 25 ottobre ha visto protagoniste e , è una partita che di fatto è già entrata nella storia del calcio inglese. Il 9-0 con il quale le Foxes si sono imposte, rappresenta infatti la vittoria esterna più larga della storia della Premier League e non è un caso che le immagini delle reti di Vardy, Ayoze Perez, Maddison, Tielemans e Chilwell hanno letteralmente fatto il giro del mondo.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Immaginare un successo di tali proporzioni della squadra guidata da Brendan Rodgers al St. Mary's Stadium è già di per se un qualcosa al limite dell’impossibile eppure c’è chi come Paul Adlam non solo ha previsto l’incredibile epilogo della partita, ma ci ha anche scommesso su portando a casa una discreta somma.

Secondo quanto riportato da The Sun, il fortunato ed abile scommettitore, dopo il 3-0 firmato da Ayoze Perez al 19’, ha pensato bene di puntare 10 sterline su quel 9-0 che in quel momento era dato 150-1.

Con il passare dei minuti il Leicester ha continuato ad aumentare il suo vantaggio, fino a quel fatidico 94’ quando Vardy ha fissato il risultato sul 9-0 finale.

Per Adlam, che è stato l’unico scommettitore nel Regno Unito a centrare il risultato esatto della sfida, una soddisfazione doppia, visto che è tifoso del Bournemouth, squadra acerrima rivale proprio del Southampton.

Alla fine la cifra incassata è stata di 1500 sterline, ma d’altronde puntare sul Leicester spesso vuol dire grandi guadagni. Va infatti ricordato che nel 2016 ci fu chi scommise sulla vittoria del campionato della squadra allora guidata da Claudio Ranieri e in quel caso si parlò addirittura di una quota di 5000-1.