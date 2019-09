PSG, tre assenze di lusso contro il Real: out Mbappé, Cavani e Draxler

Il PSG si prepara alla supersfida con il Real Madrid senza tre giocatori offensivi di primo piano: sono out Draxler, Mbappé e Cavani.

Sabato contro lo il ha ritrovato Neymar, tornato in grande stile con un goal in rovesciata dopo l'infortunio e le voci di mercato. Il brasiliano col Real Madrid ci sarà, ma i francesi dovranno fare i conti con altre tre assenze.

Per la prima sfida della stagione di , subito di altissimo livello, Thomas Tuchel non potrà disporre di Kylian Mbappé, Edinson Cavani e Julian Draxler, tutti fuori per infortunio.

Cavani e Mbappé sono da tempo alle prese con problemi fisici e il loro rientro sembra poter avvenire entro la fine della settimana. Non in tempo, però, per scendere in campo al Parc des Princes contro l'altra favorita del gruppo.

Per Draxler, così come per Kehrer, il rientro è ancora da definire, mentre Tuchel ha perso anche Dagba per un problema al ginocchio: il terzino dovrà stare lontano dai campi per 2-3 settimane.

Le tatnte assenze in avanti candidano automaticamente Mauro Icardi a una maglia da titolare. L'attaccante argentino ex ha giocato mezz'ora nel finale contro lo Strasburgo, senza riuscire a trovare il goal.