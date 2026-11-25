Impresa della Roma che ferma il PSG sul 2-2 impedendogli di restare in testa alla classifica di Champions League a punteggio pieno anche grazie all'ingresso di Malen, che sigla il rigore decisivo. I giallorossi al momento restano fuori dalle prime ventiquattro ma potranno giocarsi la qualificazione ai playoff nelle prossime tre giornate.
La squadra di Gasperini parte forte e dopo cinque minuti passa in vantaggio: Hermoso ruba palla a ridosso dell'area del PSG, Soulé sgasa sulla sinistra e la mette in mezzo dove lo stesso difensore spagnolo batte Safonov. I giallorossi continuano a pressare alto mentre i campioni d'Europa faticano a costruire azioni pericolose.
Il pericolo per la Roma arriva però ancora da corner quando Zabarnyi spunta sul primo palo tra Soulé e Ndicka beffando Svilar e trovando il pareggio. Nel finale di primo tempo lo stesso Ndicka sfiora il nuovo vantaggio ma il suo colpo di testa finisce fuori di un soffio. Squadre in parità all'intervallo.
All'inizio della ripresa la Roma ha un altro paio di occasioni quando Hermoso spara alto dal limite, poi Pisilli impegna Safonov. Poco dopo Wesley si fa infilare da Hakimi e lo mette giù in area: il rigore è netto, Dembele appena entrato dal dischetto non sbaglia e porta avanti il PSG. Ma nel finale c'è un rigore netto anche per i giallorossi per un mano di Joao Neves che Malen trasforma.
Nel recupero il PSG prova riportarsi in vantaggio ma Svilar respinge la conclusione di Dembele. Il risultato non cambia più: al 'Parco dei Principi' finisce 2-2.
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PAGELLE PSG-ROMA
Safonov (6.5) salva su Pisilli, Hakimi (7) è un treno sempre in corsa e si procura il rigore, Nuno Mendes (6.5) spinge tanto, grave ingenuità di Vitinha (5), Fabian Ruiz (6.5) padrone a centrocampo, Akliouche (5.5) troppo morbido, Ferran Torres (5.5) non incide, Dembele (6.5) freddo dal dischetto.
Mancini (5.5) rischia, Ndicka (5.5) soffre dietro ma sfiora il goal, Hermoso (7) segna ed è un pericolo costante, Koné (5) sottotono, Wesley (5.5) in difficoltà su Hakimi, Pisilli (6.5) corre tanto, Castro (5.5) lotta ma non è mai pericoloso, Soulé (7) illumina, Malen (7) entra e segna il rigore decisivo.
PSG (4-3-3): Safonov 6.5; Hakimi 7, Zabarnyi 6.5, Pacho 6, Nuno Mendes 6.5 (59' Zaire-Emery 6); Joao Neves 6.5 (79' Hernandez 6), Vitinha 5, Fabian Ruiz 6.5; Akliouche 5.5 (79' Ndjantou 6), Mayulu 5.5 (67' Godts 6), Ferran Torres 5.5 (59' Dembele 6.5). All. Luis Enrique
ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 5.5 (66' Ghilardi 6), Ndicka 5.5, Hermoso 7; Molina 5.5 (66' Malen 7), De Roon 6, Koné 5 (63' Cristante 6), Wesley 5; Soulé 7 (83' Lulli sv), Pisilli 6.5; Castro 5.5 (63' Dybala 6). All. Gasperini
TABELLINO PSG-ROMA
PSG-ROMA 2-2
Marcatori: 5' Hermoso, 31' Zabarnyi, 62' rig. Dembele, 78' rig. Malen
PSG (4-3-3): Safonov 6.5; Hakimi 7, Zabarnyi 6.5, Pacho 6, Nuno Mendes 6.5 (59' Zaire-Emery 6); Joao Neves 6.5 (79' Hernandez 6), Vitinha 5, Fabian Ruiz 6.5; Akliouche 5.5 (79' Ndjantou 6), Mayulu 5.5 (67' Godts 6), Ferran Torres 5.5 (59' Dembele 6.5). All. Luis Enrique
ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 5.5 (66' Ghilardi 6), Ndicka 5.5, Hermoso 7; Molina 5.5 (66' Malen 7), De Roon 6, Koné 5 (63' Cristante 6), Wesley 5; Soulé 7 (83' Lulli sv), Pisilli 6.5; Castro 5.5 (63' Dybala 6). All. Gasperini
Arbitro: Nyberg (Sve)
Ammoniti: Mancini, Wesley
Espulsi: Nessuno