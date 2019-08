PSG, Neymar smentisce la crisi con Mbappé: "Fratello"

Dopo le polemiche a seguito della vittoria della Supercoppa, Neymar manda un chiaro messaggio: foto su Instagram insieme a Mbappé.

Dopo la vittoria della Supercoppa in contro il , ha fatto parecchio discutere il gesto di Mbappé: il giocatore ha spinto via Neymar dalla foto di gruppo del con il trofeo. Per molti un semplice scherzo, per altri un segnale di calciomercato o comunque di rottura tra i due.

Evidentemente si trattava però solo di uno scherzo, visto che lo stesso Neymar in tarda serata ha pubblicato una foto in compagnia di Mbappé. I due sono abbracciati ed il brasiliano ha scritto in modo inequivocabile: "Mio fratello".

Caso rientrato, quindi. Anche se non sarà certo questo a mettere la parola "fine" alla voce di calciomercato che vuole Neymar sempre più vicino ad un ritorno al .

Intant, però, con Mbappé il rapporto è sempre lo stesso e i due sono molto amici fuori dal campo da gioco.