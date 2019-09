PSG, Neymar si confessa: "Ho fatto tanti errori, spesso esplodo"

Neymar ammette di aver fatto degli sbagli nel corso della carriera: "Penso sia normale per ogni essere umano. Gli infortuni sono la cosa più brutta".

La carriera di Neymar non è stata caratterizzata soltanto da soldi, lusso e fama: nella vita del brasiliano anche diversi infortuni che ne hanno rallentato l'ascesa, impedendogli - almeno per il momento - di poter lottare alla pari con Lionel Messi e Cristiano Ronaldo per i vari premi individuali.

Con DAZN segui la Ligue 1 IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nel corso di un'intervista concessa al 'Daily Mirror', la stella del ha parlato del suo carattere in privato e delle sfumature di una personalità ingombrante come la sua.

"Sono molto riservato, non parlo molto. Se mi sento frustrato, arrivo a non comunicare in modo corretto ed esplodo: sto cercando di migliorare in questo aspetto. L'aprirmi di più mi sta facendo bene: credo che quando si è liberi mentalmente le belle cose accadono in maniera naturale. Essere perfetto come essere umano è impossibile, ma penso sia normale sbagliare: si cresce e si impara. Spesso ho creato un po' di casini e per rimettere tutto a posto ho dovuto pagare un caro prezzo".

I problemi fisici lo hanno frenato facendogli perdere partite importanti come quelle della fase a eliminazione diretta della .