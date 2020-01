PSG-Monaco dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il PSG sfida il Monaco nella 20ª giornata della Ligue 1: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Thomas Tuchel sfida in casa il di Robert Moreno nel big match della 20ª giornata della . I parigini sono in vetta alla classifica del massimo campionato francese con 45 punti, frutto di 15 vittorie e 3 sconfitte, i monegaschi sono al 9° posto con e a quota 28, con un cammino di 8 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte.

Sono 74 i precedenti in Ligue 1 fra le due formazioni e vedono un predominio dei biancorossi con 34 vittorie, 22 pareggi e 18 affermazioni dei parigini. Il PSG viene da 6 vittorie consecutive in campionato, il Monaco invece ha collezionato 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate.

La stella Kylian Mbappé il bomber dei parigini con 11 reti realizzate, mentre Ben Yedder è il capocannoniere dei monegaschi e dell'intera Ligue 1 con un bottino di 13 goal. In questa pagina tutte le informazioni su PSG-Monaco: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PSG-MONACO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO PSG-MONACO

PSG-Monaco si disputerà la sera di domenica 12 gennaio 2019 nel palcoscenico del Parco dei Principi di Parigi. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Antony Gautier, è in programma per le ore 21.00. Sarà il 75° confronto fra le due squadre nel massimo campionato francese.

Sarà DAZN, che detiene i diritti della Ligue 1, a trasmettere la sfida PSG-Monaco in esclusiva in diretta . La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 oppure a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

PSG-Monaco sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky avranno inoltre la possibilità di seguire la sfida in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Andrea Calogero.

Gli utenti DAZN potranno seguire la sfida PSG-Monaco in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositvi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi Android e iOS e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Dopo l'impiego di Sergio Rico nella gara di Coppa infrasettimanale, fra i pali del PSG tornerà dal 1' Keylor Navas. Davanti a lui è probabile che Dagba e Bernat rilevino Meunier e Bernat, lasciando spazio a Dagba e Kurzawa. Sulla mediana Paredes si candida a soffiare il posto a Gueye e ad affiancare Verratti. Possibile avvicendamento anche nel reparto offensivo, con il 'Matador' Cavani che potrebbe partire titolare a spese di Icardi dopo la bella tripletta infrasettimanale dell'argentino. Alle sue spalle dovrebbero agire Mbappé, Draxler e Neymar.

Robert Moreno potrebbe puntare a centrocampo sull'esperienza di Fabregas e Bakayoko, che dovrebbero agire rispettivamente da mezzala destra e playmaker accanto al russo Golovin. Gelson Martins e Gil Dias presidieranno le due fasce, mentre Slimani e Ben Yedder formeranno la coppia d'attacco dei monegaschi. Fra i pali ci sarà Lacomte, mentre Jemerson, Glik e Maripan formeranno la linea a tre difensiva.

PSG (4-2-3-1): Keylor Navas; Dagba, Marquinhos, Silva, Kurzawa; Verratti, Paredes; Mbappé, Draxler, Neymar; Cavani.

MONACO (3-5-2): Lecomte; Jemerson, Glik, Maripan; Gelson Martins, Fabregas, Bakayoko, Golovin, Gil Dias; Slimani, Ben Yedder.