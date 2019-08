PSG, Di Maria si sfoga: "Il calcio è sacrificio, che ne sanno gli altri?"

Fare il calciatore non è soltanto un privilegio: questo mestiere comporta rinunce e sacrifici di ogni tipo, per farsi trovare al top e affrontare al meglio le difficoltà che una carriera ad alti livelli presenta indubbiamente.

Angel Di Maria, attaccante del , ha scritto una vera e propria lettera su un post pubblicato sull'account Instagram, nella quale c'è uno sfogo nei confronti di coloro che non considerano il calcio una questione seria.

"Cosa ne sanno loro di quello che il calcio significa per te? Cosa ne sanno loro della tensione e dei nervi tesi che non ti fanno dormire la notte prima della partita? Cosa ne sanno degli infortuni? Delle volte che hai corso per raggiungere l'autobus per non arrivare tardi agli allenamenti? Cosa ne sanno loro dall'ansia quando l'allenatore sta dando la formazione?".