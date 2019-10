PSG, Cavani e Mbappe tornano disponibili: convocati contro il Nizza

Cavani e Mbappe convocati dal PSG per la gara di Ligue 1 contro il Nizza: l'uruguagio recupera da un problema all'anca, il francese alla coscia.

Ottime notizie per il di Thomas Tuchel che in vista della gara contro il in programma domani sera all'Allianz Riviera riabbraccia Edinson Cavani e Kylian Mbappe. I due attaccanti sono infatti stati inseriti nella lista dei convocati per la decima giornata di .

Fermato da un doloroso problema all'anca, Cavani potrebbe fare il suo ritorno in campo dopo quasi due mesi di assenza. La sua ultima presenza risale infatti al 25 agosto, nel successo per 4-0 sul .

Mbappe ha invece recuperato da un infortunio alla coscia che lo ha costretto ai box per tutto il mese di settembre, eccetto una trentina di minuti contro il . Breve apparizione poi in contro il prima di essere costretto a saltare la sfida di Ligue 1 con l'Angers.

Due importanti recuperi dunque per i parigini, decisi a giocarsi tutte le proprie carte contro il Nizza per conquistare l'ottava vittoria in questo campionato.