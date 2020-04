PSG Campione di Francia: primo titolo in carriera per Icardi

Certamente un momento diverso da come se lo sarebbe mai aspettato, ma Icardi ha finalmente una medaglia d'oro nel suo palmares.

Tra polemiche, dubbi e incertezze, la ha espresso le sue sentenze. Campionato sospeso, ma stagione non cancellata del tutto. E' stato infatti assegnato il titolo in base alla media punti, visto e considerando che alcune squadre contavano gare in meno rispetto alle colleghe, nonchè posti europei e retrocessioni. Il di Mauro Icardi è Campione di .

Vista la pandemia di coronavirus, la Francia ha deciso di dire stop ai tornei sportivi almeno fino al termine dell'estate, con la Ligue 1 che ha preso l'ultima classifica pre-sospensione del campionato per decretare il PSG nuovamente in cima alla nazione. Si tratta del primo titolo in carriera per Icardi, approdato a Parigi la scorsa estate.

Per il PSG è il nono titolo di Francia, mentre Icardi seppur in una maniera surreale, può festeggiare la sua prima medaglia d'oro, anche sui social. Ci aveva provato a lungo con l' , senza però mai riuscire a essere incoronato come campione in , Coppa , Champions o .

Altre squadre

A Parigi per una nuova vita calcistica, Icardi alla fin fine ha ottenuto ciò che voleva, ovvero vincere e farsi un nome importante anche lontano da Milano. La sua prima stagione di PSG si chiude con dodici reti in venti presenze, un'ottima media e l'ennesima doppia cifra raggiunta.

Indecifrabile il suo futuro, visto e considerando come il contratto di Icardi scada a giugno, visto il prestito dall'Inter. A dir poco difficile un ritorno in pianta stabile alla corte di Conte, mentre potrebbe arrivare la conferma al PSG in vista della prossima annata.

La stagione 2019/2020 del PSG e di Icardi non è comunque definitivamente conclusa, visto che la Champions può ancora essere recuperata. La squadra francese aveva ottenuto il pass per i quarti ai danni del prima della sospensione dei tornei e potrebbe tornare in campo ad agosto.

Per Icardi dunque non solo il successo in Ligue 1, ma anche la corsa per alzare la Coppa dalle grandi orecchie. In quel caso, seppur a porte chiuse, si tratterebbe di un festeggiamento in campo, sempre particolare e senza tifosi, ma con un pizzico di sapore in più.