Trasmissioni TV della Coppa del Mondo FIFA 2026 della Scozia

Per seguirle dall'estero, usa una VPN: connettiti a un server UK e guarda in diretta su BBC (via BBC iPlayer) o STV (via STV Player).

Chi trasmetterà in TV i Mondiali FIFA 2026 in Scozia?

In Scozia i diritti di trasmissione sono condivisi tra BBC e ITV, mentre STV detiene la licenza locale.

Ecco come seguirlo:

📺 Televisione in chiaro

BBC Scotland e STV si divideranno il calendario per garantire copertura totale in chiaro. Potrai seguire le partite chiave, comprese quelle della Scozia nel Gruppo C contro Brasile, Marocco e Haiti, e la finale, gratis e senza abbonamento.

📱 Streaming digitale gratuito

BBC iPlayer e STV Player: entrambe le piattaforme trasmetteranno in streaming le rispettive parti del torneo. Gli spettatori nel Paese potranno seguire tutte le partite in diretta, rivedere i momenti salienti on demand e accedere alle analisi di studio su smartphone, tablet e smart TV tramite le app BBC iPlayer e STV Player, sempre gratis.







