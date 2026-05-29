Trasmissioni TV della Coppa del Mondo FIFA 2026 in Messico

Per seguirle dall'estero, usa una VPN e connettiti a un server messicano. Tutte le partite del Messico saranno trasmesse in chiaro dalle emittenti nazionali Televisa (Canal 5 o Las Estrellas) e TV Azteca (Azteca 7), o in streaming su ViX, TUDN En Vivo e Azteca Deportes En Vivo.

Chi trasmetterà in TV la Coppa del Mondo FIFA 2026 in Messico?

In Messico i diritti TV sono condivisi tra le reti gratuite Televisa, Univision e TV Azteca, e gli operatori pay-TV.

Ecco come seguirlo:

📺 In chiaro

TelevisaUnivision e TV Azteca trasmetteranno in chiaro alcune gare, tra cui tutte quelle di El Tri e la finale, sui canali Canal 5, Las Estrellas e Azteca 7.

📱 Streaming digitale e premium

ViX, la piattaforma di streaming di TelevisaUnivision, è la sede principale del torneo in Messico e trasmette in diretta tutte le 104 partite. Su ViX trovi il calendario completo, la copertura multipiattaforma e le analisi di TUDN. I feed gratuiti delle partite in chiaro sono disponibili su TUDN En Vivo eAzteca Deportes En Vivo.







