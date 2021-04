Probabili formazioni Sampdoria-Verona: spazio per Lasagna

Entrambe già salve, Verona e Sampdoria lottano per ottenere il miglior piazzamento possibile in campionato.

Insieme a Crotone-Udinese, c'è Sampdoria-Verona ad aprire il 31esimo turno e il sabato di Serie A. Entrambe già salvi, blucerchiati e gialloblù proveranno ad ottenere la miglior posizione possibile, presumibilmente l'ottavo posto in campionato dietro le big.

Nelle ultime gare la Sampdoria ha rallentato, ottenendo una sola vittoria: quota 40 è comunque a quattro lunghezze di distanza. Stessa situazione per il Verona con un solo successo nelle ultime cinque partite, ma con cinque punti più in classifica fin qui.

Ranieri sceglie il suo consueto 4-4-2, in cui trovano posto Gabbiadini e Quagliarella. A centrocampo ci sono Thorsby ed Adrien Silva, con Jankto e Candreva larghi sulle fasce. in porta Audero, difeso da Bereszynski, Yoshida, Colley ed Augello. Out Ekdal.

Nessun dubbio nel Verona di Juric con Lasagna, supportato da Barak e Zaccagni. In mezzo c'è Tameze insieme a Veloso, esterni Lazovic e Faraoni. Tra i pali Silvestri, retroguardia con Ceccherini, Lovato e Dimarco. Panchina per Magnani.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.